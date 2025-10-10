Zlatan Ibrahimović govorio je o Luki Modriću i njegovom doprinosu Milanu

Luka Modrić i Zlatan Ibrahimović dvojica su fudbalera koja uporno odolijevaju godinama. Šveđanin se, doduše, penzionisao prije dvije godine, ali je i dalje u dobroj formi, dok je Hrvat posle 12 godina riješio da promijeni klub i sada nosi boje Milana, baš to je ono što ovu dvojicu živih legendi povezuje.

Modrić je crno-crveni dres obukao tek u 41. godini, ali ga to očigledno ne ometa da bude važan šraf svog tima, a zahvaljujući njemu klub iz grada mode je među glavnim kandidatima za osvajanje Skudete. A, da bi tim bio takmičarski nastrojen i spreman za borbu, pobrinuo se Zlatan Ibrahimović.

Znao je iskusni fudbaler koliko će dolazak Hrvata značiti ekipi, sve to pomalo podsjeća na 2020. kad je Šveđanin stigao u italijanski klub kako bi završio karijeru, ali i kako bi pomogao razvoju tima. Zlatan je zbog toga bio upitan koliko se dolazak Modrića razlikuje od njegovog dolaska 2020.

"Mi smo drugačiji. On je vođa na terenu, ali van njega ne zauzima mnogo prostora. Doneo je iskustvo koje je nedostajalo svlačionici. Čak i da ne igra na ovom nivou, opet bi doneo dosta. Rekli smo mu da izađe na teren i radi ono što najbolje ume", odgovorio je Ibrahimović za "Gazzette dello Sport".

Milan naredni meč igra u nedelju od 20.45 protiv Fiorentine u sedmom kolu Serije A. Od kapitena Hrvatske očekuje se da nastavi u istom ritmu kao i dosad, s obzirom na to da je od dolaska u Milan u gotovo svakom meču igrao svih 90 minuta, a dosad je na osam utakmica upisao po jedan gol i jednu asistenciju.