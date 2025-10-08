Zlatan Ibrahimović je u svlačionici Los Anđeles Galaksija odvrnuo pjesmu Halida Bešlića "Vraćam se majci u Bosnu" i to je objavljeno na društvenim mrežama.

Izvor: LaPresse / ddp USA / Profimedia

Zlatan Ibrahimović obožava muziku sa Balkana. Uživa u muzici sa ovih prostora i to nije tajna. Tako su se sada prisjetili navijači i jednog zanimljivog detalja iz prošlosti kada je slušao legendarnog Halida Bešlića. Bilo je to u svlačionici Los Anđeles Galaksija.

Švedski fudbaler je deo svoje karijere proveo baš u "gradu anđela" i tamo im je puštao balkansku muziku. Jednom prilikom je odvrnuo čuvenu Halidovu pesmu "Vraćam se majci u Bosnu" i to je pustio tako da svi mogu da čuju. Taj njegov potez brzo je završio na društvenim mrežama.

Throwback to Zlatan Ibrahimovic listening to the late Halid Beslic in the LA Galaxy locker room and the song “I’m returning to my Mother in Bosnia” or “Vracam se Majci u Bosnu”.pic.twitter.com/lhChQa1jnu — Bosnian Football (@BosniaNTBall)October 8, 2025

Legendarni Bešlić je preminuo u utorak posle borbe sa teškom bolešću i od njega se opraštaju mnogi. Ne mogu da vjeruju da je jedan od najvoljenijih pjevača otišao u vječnost.

Odakle je Zlatan Ibrahimović?

Zlatan Ibrahimović je odrastao u Malmeu, poreklo vuče sa prostora bivše Jugoslavije. Njegov otac Šefik je harmonikaš iz Bosne i Hercegovine, majka Jurka je rođena na području Hrvatske, a u potrazi za boljim životom otišli su u Skandinaviju i osnovali porodicu

Imao je priliku da igra za reprezentacije Hrvatske ili Bosne i Hercegovine, ali je odlučio je da igra za Švedsku gdje je odrastao i tu zemlju smatra svojim domom.

"Zlatane, sine, ti si Bošnjak"

Izvor: YouTube/Kanal 5 Sverige

Zlatan je igrao za reprezentaciju Švedske, odrastao je u Rosengordu, delu Malmea. O njegovom porijeklu i o tome odakle vuče korijene pričao je njegov otac Šefik u jednom od ranijih intervjua.

"Moj Zlatan je Bošnjak, jer sam i ja Bošnjak i to onaj sa dna kace. Zarekao sam se da više ne demantujem bilo kakve natpise o Zlatanu. Sav materijal koji imam u stanu poslužiće i za snimanje filma", ispričao je Šefik.