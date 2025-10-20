Zlatan Ibrahimović ispričao je voditeljki Silviji Tofanin kako se suočavao sa rasizmom u njenoj Italiji samo zbog svog porekla. I pored svega što je uradio, nisu mogli da mu oproste što je s Balkana.

Izvor: MediaSetInfinity/Screenshot

Zlatan Ibrahimović je rođen u Švedskoj, igrao je za Švedsku, kaže da se osjeća kao Šveđanin, međutim ima u njemu "nešto" balkansko što je napravilo razliku - da bude jedan od najboljih fudbalera 21. vijeka. Često je Ibrahimović isticao da ga je baš porijeklo, uz koje je išla i nemaština, formiralo kao ličnost i to mu neki nisu nikada oprostili, pa su pokušavali na taj način da ga uvrijede.

"Cigane, cigane, cigane...", skandirali su mu gotovo u svakoj zemlji u kojoj je igrao, a najviše u Italiji gdje je igrao za čak tri kluba, ona najveća. Malo je onih koji mogu da se pohvale da su nosili dres Juventusa, Intera i Milana, još manje onih koji su ostavili trag u njima, međutim ni popularnost nije mogla da zaustavi rasističke povike s tribina.

Najgori od svih bili su navijači Rome koji su mu čitav meč na stadionu "Olimpiko" 2021. godine skandirali ove pogrdne riječi, a sada je Zlatan Ibrahimović u italijanskoj emisiji "This is Me" objasnio voditeljki Silviji Tofanin šta misli o njenim zemljacima.

"Sjećam se tog dana, 50.000 ljudi je vikalo: ‘Zlatane, ciganine!’ i to posle mog gola. Pretvarao sam se da ne čujem, jer sam htio još više, jer su me na taj način motivisali. Kada sam bio na terenu i kada je mržnja bila usmjerena prema meni, igrao sam još jače, jer mi je bila potrebna motivacija", ispričao je Zlatan Ibrahimović bez dlake na jeziku.

"Onda, kada je publika počela to da radi, pomislio sam: ‘Glasnije, glasnije, glasnije’. A onda me je sudija opomenuo, dao mi karton, što zaista ne razumijem", prisjetio se Ibrahimović koji je ponosan na svoje porijeklo.