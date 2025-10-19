Budućnost u narednih sedam dana očekuju dva teška meča u Tuzima – prvo protiv Dečića u Kupu, a potom i u derbiju 13. kola. Vukićević je istakao da je Arsenal kvalitetan tim koji kroz posjed stvara probleme, ali da je cilj „plavih“ jasan – tri boda.

Izvor: MONDO/Balša Janković

Fudbaleri Budućnosti su u 12. kolu šampionata savladali Arsenal rezultatom 4:2, upisavši drugi trijumf zaredom. “Plavi” su sada na bod od lidera Dečića i Sutjeske, a istovremeno prekinuli su niz bez pobjede pred svojim navijačima.

Trener Budućnosti, Dejan Vukićević, istakao je značaj pobjede, ali i upozorio da ekipa može i mora bolje.

„Bilo nam je izuzetno važno da slavimo. Prije mog dolaska, Budućnost kod kuće nije slavila četiri utakmice zaredom, što je stvaralo pritisak. Nakon pobjede u Nikšiću, morali smo potvrditi rezultat, možda teže nego što smo očekivali, ali najbitnije je da smo uzeli tri boda“, rekao je Vukićević.

On je dodao da su tri boda ključna za nastavak sezone, iako postoji prostor za poboljšanja, posebno zbog primljenih golova dok je ekipa imala igrača više.

„Ne smijemo primati golove u tim situacijama. Jedno opuštanje nas je dovelo u neizvjesnost, ali četvrti gol je smirio situaciju i sve vratilo na mjesto“, naglasio je trofejni trener, prenosi CdM.

„Sada ćemo malo odmoriti i spremati se za naredna iskušenja“, zaključio je Vukićević.