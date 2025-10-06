“Došli smo s tim stavom da osvojimo bodove. Nisam zadovoljan prvim poluvremenom, jesmo solidno parirali ali nismo stvarali prilike da bi ugrozili Sutjesku i natjerali ih da zaziru da naših napada”, rekao je Vukićević.

Izvor: MONDO/Mirko Šljivančanin

Prvo poluvrijeme skromno, anemično, nalik brojnim utakmicama od starte sezone, u drugom skroz drugačija slika – Dejan Vukićević, trener Budućnosti, kaže da je razgovor u svlačionici bio presudan da ekipa odigra sjajno drugih 45 minuta i na taj način slavi protiv Sutjeske kraj Bistrice rezultatom 2:0.

“U drugom poluvremenu sve se promijenilo. U svlačionici smo imali agresivan sastanak, jer u prvih 45 minuta igrači nisu imali odnos prema igri kakav treba da imaju oni koji nose dres Budućnosti. Mislim da su tu poruku shvatili i u nastavku odigrali izvanredno. Dali smo dva gola, pogodili dvije stative i zasluženo slavili. Jedna pobjeda koja mnogo više znači od tri boda, iz razloga što je crnogorski derbi i što smo do trijumfa došli u Nikšiću”.

Budućnost, koja nakon nekompletiranog 11. kola zauzima četvrto mjesto sa 16 bodova, nakon reprezentativne pauze dočekuje Arsenal, a onda će sedmicu kasnije odmjeriti snage sa aktuelnim liderom Dečićem.