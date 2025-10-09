Milić će ubuduće sarađivati sa njim usko na terenu, dok će Ivanović biti zadužen za video analizu uz Ivana Novovića, ali će imati zadatak da video analitiku izdigne na veći nivo i približi ga top standardima.

Izvor: FK Budućnost

Nova lica u stručnom štabu Budućnosti - Dražen Milić i Nikola Ivanović, biće pomoćnici šefa stručnog štaba Dejana Vukićevića.

Milić će ubuduće sarađivati sa njim usko na terenu, dok će Ivanović biti zadužen za video analizu uz Ivana Novovića, ali će imati zadatak da video analitiku izdigne na veći nivo i približi ga top standardima.

Četrdesetpetogodišnji Milić je kao igrač obilježio jednu eru crnogorskog fudbala, igrao za Zetu, Budućnost, Mogren, Vlazniju, Grbalj, OFK Bar i Dečić, bio vodeći strijelac domaće lige, ali i zajedničke lige Srbije i Crne Gore, dok je trenersko iskustvo sticao u mlađim kategorijama OFK Titograda i Dečića, te u seniorima ekipe Balkan Eagles.

Poziv svog bivšeg trenera iz zlatnog doba Zete je dočekao sa oduševljenjem, jer rad i iskustvo koje može steći u Budućnosti je za svakoga – nešto posebno.

- Ponuda šefa Vukićevića me je zatekla na poziciji trenera omladinaca Dečića i bio je to poziv koji se ne odbija iz dva razloga. Prvi: dobio sam mogućnost da radim u najvećem crnogorskom klubu, a drugi: biću u stručnom štabu najboljeg trenera i velikog čovjeka Dejana Vukićevića - kazao je Milić za klupski sajt. - Zahvaljujem mu se što mi je pružio priliku, a trudiću se da svakim danom dajem maksimalan doprinos u ostvarenju ciljeva koji su pred nama kako bih opravdao šefovo povjerenje. Iskoristio bih priliku da se zahvalim rukovodiocima Dečića, koji su imali razumijevanja za šansu koja mi se pružila i dozvolili mi da raskinemo saradnju. Budućnost je klub u kome sam proveo dio igračke karijere, znam odgovornost koju sa sobom nosi rad u njemu i nadam se da ćemo svi zajedno navijače učiniti ponosnim. Samo trofeji i lijepa igra zadovoljavaju navijače Budućnosti i siguran sam da ćemo i ove, kao i svake naredne sezone, mnoge i osvojiti - jasan je Dražen Milić.

Sa druge strane, 30-godišnji Ivanović je prošao mlađe kategorije Budućnosti i nakon omladinskog staža odmah se zainteresovao isključivo za video analizu: radio je individualno, kao pomoćnik u Internacionalu, u OFK Titogradu, te u omladinskoj školi Budućnosti, gdje je u posljednje vrijeme rad podigao na ozbiljan nivo i sada se to očekuje u prvom timu.

- Velika je čast i zadovoljstvo što sam postao dio prvog tima Budućnosti na čelu sa šefom stručnog štaba Dejanom Vukićevićem, kome se zahvaljujem na ukazanom povjerenju. Kao neko ko je rođen na sto metara od stadiona, ko je navijač i ko je prošao omladinsku školu i počeo trenersku karijeru u Budućnosti, početak rada u seniorskom sastavu za mene predstavlja ostvarenje sna - rekao je Nikola Ivanović.