Izvor: MONDO/Mirko Šljivančanin

Podgoričani nijesu briljirali, pogotovo ne tokom prvih 45 minuta, ali su na kraju upisali jako važna tri boda. Inače, trijumf nad Arsenalom je tek drugi podgoričkog tima kod kuće u ovoj sezoni, jer su u šest mečeva pod Goricom upisali još tri remija i poraz.

"Bilo nam je jako važno da slavimo. Računajući Jedinstvo, prije mog dolaska, već četiri utakmice Budućnost kod kuće nije dobila i određeni je pritisak na igračima. Međutim, nakon utakmice u Nikšiću jednostavno smo bili u obavezi da taj brejk potvrdimo. Možda teže nego što se očekivalo, ali ono što je najvažnije, a to je da smo slavili " rekao je šef stručnog štaba Dejan Vukićević.

Trofejni trener je potom rekao:

"Naravno, ima stvari koje nijesu za pohvalu, ali kada dobijete utakmicu ne dozvoljavate da neko baci mrlju na ta tri boda jer su zaista jako značajna ako imate u vidu sve te utakmice koje smo igrali kod kuće do sada i kako smo prolazili rezultatski. Tako da su ova tri boda kapitalna za nastavak sezone."

Nakon očajnog starta sezone, "plavi" su nakon 12. odigranog kola udaljeni samo bod od Sutjeske i Dečića. To je za aktuelnog šampiona pozitivna stvar, a ono što je negativno za ovaj tim jeste što su primili golove sa igračem više.

"One stvari koje ne smiju da se dešavaju, da primimo golove sa igračem više, kad treba da stanemo na loptu, da ja čuvamo, da uživamo u igri i pravimo konstantan pritisak kao što smo i radili do 3:1. Međutim, opet nas je jedno opuštanje koštalo strepnje do kraja i taj četvrti gol je smirio situaciju i doveo stvari na mjesto " rekao je Vukićević i dodao:

"Sigurno da je taj crveni karton doprinio da utakmica bude ovakva. Znali smo da je Arsenal jako kvalitetan tim i dobro vođen sa klupe. Imaju kontinuitet na klupi, manje-više znaju svi te zahtjeve koje Dragićević želi i u jednom interesantnom sistemu, mnogo drugačijem od svih klubova iz lige, uvijek prave problem kroz posjed. Naš cilj bila su tri boda, sada ćemo malo odmoriti i spremati se za nova iskušenja."

Plavi će u narednih sedam dana odigrati dva meča protiv Dečića. U srijedu će u Tuzima igrati meč osmine finala Kupa, a u nedjelju će na istom terenu igrati derbi 13. kola domaćeg šampionata, piše Dan.