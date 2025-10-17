Sjutrašnja utakmica počinje u 18 sati

Izvor: MONDO/Mirko Šljivančanin

Pod vođstvom trenera Dejana Vukićevića, plavi su vrijedno radila tokom reprezentativne pauze, a šef stručnog štaba plavih vjeruje u osvajanje važna tri boda.

"Kada je Budućnost u pitanju, ne treba da se bavimo previše rivalima, ukoliko smo mi na nivou na kom moramo biti. Apsolutno sam siguran da hoćemo, jer su igrači odradili izuzetan period koji je iza nas. Već mjesec dana smo zajedno, neki zahtjevi su prihvaćeni, podigli smo nivo fizičke spreme. Mislim da je završena priča o gubljenju bodova na domaćem terenu. Budućnost to sebi ne smije da dozvoljava, kako god se rival zvao" rekao je šef stručnog štaba Dejan Vukićević u najavi utakmice.

Sjutrašnja utakmica počinje u 18 sati, piše Dan.