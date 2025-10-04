Veliki rivali se sastaju u nedjelju kraj Bistrice (20.30 časova), a gledajući tabelu meč je posebno važan za Budućnost koja za tandemom sa vrha – Sutjeskom i Dečićem – kasni četiri boda

Izvor: MONDO/Mirko Šljivančanin

Sutjeska protiv Budućnosti, drugi put u sezoni, prvi od kada je Podgoričane preuzeo trener Dejan Vukićević.

Veliki rivali se sastaju u nedjelju kraj Bistrice (20.30 časova), a gledajući tabelu meč je posebno važan za Budućnost koja za tandemom sa vrha – Sutjeskom i Dečićem – kasni četiri boda, prenosi CdM.

“Idemo sa stavom da pobijedimo, to je naša obaveza, vidjećemo da li ćemo uspjeti to da ostvarimo. Apsolutno sam siguran da ćemo izvesti napadačku opciju koja će odgovoriti zadatku i momentu u kojem smo i da će iz tog dobrog izdanja doći dobar rezultat”, rekao je Vukićević.

Iskusni stručnjak cijeni Sutjesku:

“Napadačka četvorka Sutjeske je jako kvalitetna, Šćekić je donio balans, Šimun je jako kvalitetan, sa kvalitetnim odbrambenim igračima, iskusnim golmanom. U početku je djelovala najbolje, ali ta dva bonusa su uslovila probleme, onda su došle povrede, pa kriza koja nastupi kod ekipa koje igraju Evropu. Ipak, u Nikšiću je teško igrati, vruć je teren, ali nema razloga da se bilo čega plašimo”, poručio je Vukićević.

Budućnost ima tri poraza, ali nijedan od kada je stigao Vukićević. Ima, ipak, i samo jedan trijumf pod njegovom komandom uz tri remija, piše CdM.

“Došao sam nakon šestog kola, Budućnost je do tada imala tri poraza. Pobijedili smo u Kotoru, taj dio se makar stabilizovao. Vrlo brzo će sve doći na svoje mjesto”, optimista je Vukićević.