Nikšićani su na svoj konto upisali šesti trijumf u sezoni
Sutjeska je u derbiju 12. kola „Meridianbet“ 1. CFL pobijedila Petrovac na stadionu pod „Mitar Mićo Goliš“
Nikšićani su na svoj konto upisali šesti trijumf u sezoni, čime su ostali u trci za jesenju titulu. Gostima je pobjedu donio novopečeni reprezentativac Crne Gore Marko Šimun u 69. minutu, prenosi Dan.
Rezultati:
Bokelj SBBet – Jezero 3:0 (Radunović 40, Muković 58, Mugoša 71)
Jedinstvo Franca – OFK Mladost Lob.bet 0:1 (Faust 79)
Petrovac – Sutjeska 0:1 (Šimun 69)
Mornar – Dečić (u toku)
Budućnost – Arsenal (u toku)