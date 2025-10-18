Nikšićani su na svoj konto upisali šesti trijumf u sezoni

Izvor: FK Sutjeska

Sutjeska je u derbiju 12. kola „Meridianbet“ 1. CFL pobijedila Petrovac na stadionu pod „Mitar Mićo Goliš“

Nikšićani su na svoj konto upisali šesti trijumf u sezoni, čime su ostali u trci za jesenju titulu. Gostima je pobjedu donio novopečeni reprezentativac Crne Gore Marko Šimun u 69. minutu, prenosi Dan.

Rezultati:

Bokelj SBBet – Jezero 3:0 (Radunović 40, Muković 58, Mugoša 71)

Jedinstvo Franca – OFK Mladost Lob.bet 0:1 (Faust 79)

Petrovac – Sutjeska 0:1 (Šimun 69)

Mornar – Dečić (u toku)

Budućnost – Arsenal (u toku)