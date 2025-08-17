Nakon tri kola MeridianBet Prve crnogorske fudbalske lige jedina ekipa sa maksimalnim učinkom je Dečić, koji je večeras u Tuzima savladao Mornar - 2:1.

Izvor: adidas

Derbi susret ovog kola odigran je u Nikšiću, gdje nije bilo pobjednika, na kraju Sutjeska - Petrovac 1:1.

Nikšićani su poveli lijepim golom Čavora u 17. minutu - 1:0. Taj rezultat bio je na semaforu do finiša prvog poluvremena, a onda je Petrovac uspio preko Bašiča da dođe do izjednačenja, igrao se prvi minut nadoknade - 1:1. Sutjeka nakon ovog kola ima 7 bodova, dok je Petrovac sakupio pet.

Utakmica između Arsenala i Budućnosti prekinuta je u 52. minutu zbog nestanka struje, rezulatat je u trenutku prekida bio 0:0. FSCG je izdao zvanično saopštenje u kojem se navodi da će meč u Tivtu biti nastavljen sjutra od 18 sati i 30 minuta. Kako se navodi u saopštenju uzrok je kvar na reflektorskom sistemu.

Dečić je stigao do nove, treće pobjede u sezoni - trijumf protiv Mornara 2:1. Poveo je rano domaći tim, već u 6. minutu kada je Draško Božović postigao prelijep gol sa preko 20 metara - 1:0.

Mornar je uspio u finišu poluvremena da izjednači, igrao se 41. minut kada je Sekulić lijepo primio loptu i udarcem sa ivice šesnaetsreca zatresao mrežu za 1:1.

Ipak, Tuzani su u finišu meča stigli do novog gola - Kajević je pogodio iz peterca za 2:1 u 75. minutu i donio nova tri boda.

Goleada je viđena u Donjoj Gorici gdje je domaća Mladost slavila protiv Jedinstva sa 5:2 i došla do prve pobjede u sezoni.

Zanimljivo je bilo i u Beranama, gdje su Jezero i Bokelj remizirali 2:2.

Poveli su gosti početkom drugog poluvremena - Maraš je bio strijelac u 50. minutu - 0:1. Pet minuta kasnije izjednačenje, Maksimović je bio siguran sa bijele tačke - 1:1. Isti igrač donio je preokret u 63. minutu - 2:1. Konačnih 2:2 postavio je Radunović glavom u 80. minutu, nakon što je loše loptu procijenio golman Asanović.

MERIDIANBET 1. CFL - 3. KOLO

Arsenal - Budućnost 0:0 - utakmica prekinuta zbog nestanka struje na stadionu

Dečić - Mornar 2:1

Draško Božović 6, Asmir Kajević 75 - Balša Sekulić 41.

OFK Mladost Lob.Bet - Jedinstvo Franca 5:2

Miguel Fernando Pereira Rodriges 23, 69, Balša Mrvaljević 35, Nelson Augustin Kordoba 57, Jagoš Roganović 90+3 - Pavle Božović 63, Danis Kolić 75.

Jezero - Bokelj SBBet 2:2

Đorđe Maksimović iz penala u 55, 63 - Luka Maraš 50, Kristijan Radunović 79.

Sutjeska - Petrovac 1:1

Vasilije Čavor 17 - Adnan Bašić 45+1



