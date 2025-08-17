Fudbalski šampionat Crne Gore nastavlja se danas utakmicama trećeg kola

Izvor: MONDO

Nekoliko mečeva privlači pažnju ljubitelja fudbala, a jedan od derbija kola igraće se u Nikšiću. Sutjeska će na stadionu kraj Bistrice ugostiti Petrovac. Biće ovo prilika za ekipu Milije Savovića da se sa još jednom pobjedom učvrsti na čelu tabele. Međutim, svjesni su da ih čeka težak posao jer će naspram sebe imati ekipu koja ima najveće ambicije i koja će probati da se iskupi za remi u prošlom kolu.

Šampion Budućnost gostuje u Tivtu, ekipi Arsenala. Za Podgoričane je ovo i te kako važan meč, jer im dolazi nakon neuspjeha u derbiju sa Sutjeskom. Sve osim pobjede dodatno bi produbio krizu u redovima Podgoričana. Ostaje da se vidi da li će plavi uspjeti da se vrate na pravi kolosjek. S druge strane, Arsenal se nalazi u dobrom momentu, imaju četiri boda nakon dva kola uži sigurno će imati šta da pokažu.

Zanimljivo će biti i u Tuzima, gdje su akteri Dečić i Mornar. Domaćin je vezao dvije pobjede, želi i treću, dok će Barani probati da se dobrom igrom i pozitivnim rezultatom vrate na pravi kolosek.

Stadion DG Arena biće poprište duela OFK Mladosti Lob.bet i Jedinstvo Franca. I jedan i drugi tim žele pobjedu u ovom odmjeravanju snaga i nema sumnje da nas čeka zanimljiv i neizvjestan susret. Svakako, nakon dva uvodna kola u ovoj utakmici je ulog veliki i nema sumnje da će svi akteri dati sve od sebe da stignu do trijumfa.

Na kraju, u Beranama će se sastati Jezero i Bokelj. Bod osvojen u prošlom kolu u Petrovcu dobiće na značaju samo ukoliko večeras savladaju Kotorane. Hoće li uspjeti u tome ostaje da se vidi, ali je činjenica da će i sastav trenera Slobodana Draškovića dati sve od sebe da osvoji makar bod na ovom teškom gostovanju.

Parovi i sudije

20 sati

BERANE: Jezero - Bokelj Sbbet (N. Vođević, S. Jovanović, V. Todorović, L. Pejović)

TIVAT: Arsenal - Budućnost (S. Vujović, N. Radulović, V. Radenović, M. Knežević)

TUZI: Dečić - Mornar (M. Bešović, M. Vlahović, I. Pejović, D. Božović)

PODGORICA: OFK Mladost Lob.bet - Jedinstvo Franca (N. Dabanović, M. Gojković, M. Brajović, M. Ljumović)

21 sat

NIKŠIĆ: Sutjeska - Petrovac (M. Bošković, M. Paunović, J. Došljak, M. Savović)