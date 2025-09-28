Fudbaleri Budućnosti igrali su u subotu uveče protiv Petrovca neriješeno 1:1 i tako propustili priliku da se primaknu samom vrhu tabele

Izvor: MONDO/Balša Janković

Istina, imali su „plavi“ vođstvo, ali nisu uspjeli da ga zadrže, pa će u narednim mečevima probati da nadoknade izgubljene bodove. Trener aktuelnog šampiona Dejan Vukićević rekao je nakon meča da kroz treninge i utakmice njegova ekipa podiže nivo spreme i kvalitet igre.

"Desetak dana sam tek sa timom i svaka utakmica pokaže određene slabosti. Evidentno je da su mnogi igrači daleko od forme koja je potrebna za pozitivne rezultate u kontinuitetu. Nivo fizičke pripreme pojedinih me zabrinjava i siguran sam da nam je potrebno da kroz naporan rad podižemo nivo spreme i kvalitet igre", istakao je Dejan Vukićević nakon utakmice.

Vukićević već duži period ne može da računa na najjači sastav, jer su van stroja Filip Domazetović, Marin Galić, Ivan Bojović, Ivan Bulatović i Zoran Petrović, a meč sa Petrovcem „preskočio“ je i Lazar Mijović…

"Mnogo igrača nam nedostaje i to nam predstavlja problem u zgusnutom kalendaru. Povrijeđeni se polako priključuju treninzima, ali nam se sada desila povreda Ivanovića. Bod sa Petrovcem može imati značaj na kraju prvenstva, ali ostaje žal što nijesmo sačuvali prednost i ostvarili pobjedu. Imali smo priliku Savovića da dupliramo prednost, a nakon situacije koju sudija nije vidio, u kojoj je trebalo da dobijemo korner, Petrovac je dobio loptu i iz tog napada kaznio naše loše postavljanje u fazi odbrane i nepoštovanje nekih stvari koje su dogovorene u pripremi utakmice. Već u srijedu nas čeka nova utakmica i početak drugog kruga koji će, siguran sam, biti mnogo bolji od prethodnog", jasan je Dejan Vukićević.