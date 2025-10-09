Sa spiska putnika u posljednjem trenutku zbog povrede otpao je i Milan Vukotić.

Izvor: MONDO/Balša Janković

Fudbalska reprezentacija Crne Gore igraće danas u Toršavnu protiv Farskih Ostrva utakmicu L grupe kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo.

Crnogorski fudbaleri prvi međusobni duel u Nikšiću dobili su 1:0, a obje selekcije nakon pet odigranih mečeva imaju isti učinak - po dva trijumfa i tri poraza, piše Antena M.

Crna Gora je u seriji od tri uzastopna poraza.

U Toršavnu će na klupi debitovati Mirko Vučinić, koji je nakon ubjedljivog poraza od Hrvatske u Zagrebu (4:0) naslijedio Roberta Prosinečkog.

Novi selektor u Toršavnu neće moći da računa na povrijeđene Stevana Jovetića, Adama Marušića i Marka Jankovića, kao i na suspendovanog Andriju Bulatovića.

Sa spiska putnika u posljednjem trenutku zbog povrede otpao je i Milan Vukotić.

"Za mene je katastrofalno ako ne pobijedimo. Moramo da idemo na pobjedu u svakoj utakmici. Već tri meča nijesmo slavili, a kad nema pobjeda onda pada samopiuzdanje, ruši se atmosfera, htjeli mi to da priznamo ili ne. U tim situacijama unosi se nemir i nervoza, i sve vrijeme tokom priprema insistirao sam da igrači moraju da razmišljaju samo o pobjedi. Mnogo je bitan rezultat. Zanimaju me samo Farska Ostrva, ne mislim o tome što nemamo šansi za Mundijal. Samo želim da igrači daju maksimu, a ako Farani budu bolji, čestitaćemo im. Ali moramo da uradimo sve da pobijedimo", zaključio je Vučinić.

Duel u Toršavnu počeće u 20 sati i 45 minuta.

Crnogorsku selekciju u ponedjeljak pod Goricom očekuje prijateljski meč sa Lihtenštajnom.

Kvalifikacije će završiti u novembru duelima sa Gibraltarom u gostima i Hrvatskom na Gradskom stadionu u Podgorici, prenosi Antena M.