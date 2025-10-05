Selektor Crne Gore Mirko Vučinić suočio se sa prvim izazovima pred meč sa Farskim Ostrvima – trojica igrača otpala su zbog povreda, tim je podmlađen, a pripreme prilagođene uslovima na sjeveru Evrope.

Izvor: MONDO/Mirko Šljivančanin

Selektor Crne Gore Mirko Vučinić suočio se sa kadrovskim problemima odmah na početku priprema – zbog povreda su otpali Adam Marušić, Igor Vujačić i Stefan Lončar, pa neće putovati na Farska Ostrva niti igrati prijateljski meč sa Lihtenštajnom. Naknadni poziv dobio je Marko Vukčević, a očekuje se da se spisku priključe još dvojica fudbalera iz domaće lige.

„Žao mi je zbog njih, ali ne smijemo da kukamo. Idemo da se borimo“, poručio je Vučinić, koji je naglasio da želi napadački fudbal, ali i priznao probleme u igri kada je Crna Gora u posjedu lopte.

Kako prenosi portal Vijesti, selektor je podmladio tim, uveo nova imena i poručio da su vrata reprezentacije i dalje otvorena za Stevana Jovetića.