Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Selektor fudbalske reprezentacije Crne Gore Mirko Vučinić pozvao je dvojicu veznih igrača koji nastupaju u crnogorskim klubovima čime je kompletiran spisak „sokola“ za predstojeće mečeve.

Za mjesto u nacionalnom timu u duelima sa Farskim Ostrvima i Lihtenštajnom konkurisaće vezni igrači Sutjeske i Dečića – Marko Šimun i Andrej Bajović.

Šimun je rođen 16.06.2001. i tokom karijere je, osim za Sutjesku, u seniorskom uzrastu nastupao za Jezero i Petrovac. Vezista tima iz Nikšića fudbalsku školu prošao je u Teleoptiku.

Andrej Bajović rođen je 06.06.2003. godine, prošao je sve mlađe reprezentativne selekcije naše zemlje i osim Dečića nastupao za ekipe Podgorice i Mladost Lješkopolje.

Prvi trening sa nacionalnim timom Šimun i Bajović odradiće u ponedjeljak, 6. oktobra na pomoćnom terenu FK „Budućnost“ od 18:00 časova.