Selektor seniorske reprezentacije Crne Gore Mirko Vučinić objavio je spisak igrača za utakmice sa Farskim Ostrvima i Lihtenštajnom na kojem se nalaze igrači koji nastupaju u inostranim klubovima.

Izvor: FSCG

Među kandidatima za mjesto u timu na predstojećim mečevima nalaze se golmani: Danijel Petković (Liepaja, Letonija), Igor Nikić (Mirandes, Španija), Balša Popović (OFK Beograd, Srbija); odbrambeni igrači: Stefan Savić (Trabzon, Turska), Adam Marušić (Lacio, Italija), Igor Vujačić (Rubin, Rusija), Andrija Vukčević (Preston, Engleska), Nikola Šipčić (Asteras, Grčka), Marko Tući (Gangvon, Južna Koreja), Milan Roganović (Partizan, Srbija), Stefan Milić (Partizan, Srbija), Marko Perović (Almeria, Španija); vezni igrači: Marko Bakić (Persepolis, Iran), Driton Camaj (Astana, Kazahstan), Stefan Lončar (Akron, Rusija), Edvin Kuč (Nefči, Azerbejdžan), Miloš Brnović (Arsenal Tula, Rusija), Milan Vukotić (Partizan, Srbija), Vasilije Adžić (Juventus, Italija); napadači: Nikola Krstović (Atalanta, Italija), Milutin Osmajić (Preston, Engleska), Viktor Đukanović (Dunajska Streda, Slovačka) i Andrej Kostić (Partizan, Srbija).

Selektor nacionalnog tima smatra da spisak za mečeve sa Farskim Ostrvima predstavlja početak najavljenog procesa podmlađivanja ekipe.

"Utakmicama sa Farskim Ostrvima i Lihtenštjanom započinjemo novu etapu u radu seniorske reprezentacije i najavljeni proces podmlađivanja ekipe. Pozvano je nekoliko mladih igrača koji prikazanim igrama u mlađim selekcijama, posebno u omladinskoj i mladoj, nagovještavaju veliki potencijal i predstojeći mečevi su prava prilika da se dokažu na seniorskom nivou. Kroz rad na treninzima i učinkom na predstojećim utakmicama dobiće šansu da se nametnu za naredne akcije reprezentacije i siguran sam da će dati sve od sebe da tu šansu i iskoriste."

Vučinić vjeruje da će naša selekcija, uprkos kratkom vremenu za pripreme, uspjeti da na Farskim Ostrvima prikaže kvalitetnu igru.

"Na Farskim Ostrvima nas očekuje organizovan protivnik koji je u prvom meču pokazao određeni kvalitet i držao bod sve do posljednjeg minuta sudijske nadoknade. Kompaktna su ekipa, fizički veoma dobra i ne odustaju od svojih zamisli u igri. Igraju na stadionu sa vještačkom podlogom i za razliku od nas, ali i najvećeg broja reprezentacija, navikli su na takve uslove. Vremena za pripremu nema previše, tek dva treninga sa kompletnom ekipom… Ipak, imajući u vidu kvalitet i karakter igrača koji su pozvani za ove utakmice siguran sam da ćemo na Farskim Ostrvima vidjeti reprezentaciju Crne Gore koja će igrati kvalitetan fudbal."

Selektor „sokola“ ističe da stručni štab prati i igrače iz domaće lige, pa će se selekciji priključiti igrači iz crnogorskih klubova koji igrama zasluže priliku za dokazivanje u nacionalnom timu.

"Pratimo i igrače iz naše lige i definitivno ima kandidata za mjesto u timu na ove dvije utakmice. Do okupljanja se igraju još dva kola, stručni štab će ispratiti većinu utakmica i nakon toga donijeti odluku koji će igrači iz domaćih timova biti dio reprezentacije.

Reprezentacija Crne Gore pripreme za mečeve sa Farskim Ostrvima i Lihtenštajnom počinje u nedjelju, 5. oktobra 2025. godine.