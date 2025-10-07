Napadač Atalante je svjestan da ekipu ne očekuje lak posao, ali vjeruje da će "hrabri sokoli" uraditi dobar posao.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Fudbalska reprezentacija Crne Gore motivisana je pred gostujući duel sa Farskim Ostrvima (četvrtak, 20.45) u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo, poručio je napadač "hrabrih sokola", Nikola Krstović.

Napadač Atalante je svjestan da ekipu ne očekuje lak posao, ali vjeruje da će "hrabri sokoli" uraditi dobar posao.

“Motiv je tu kao i uvijek. Sada je tu selektor koji nas odlično poznaje i koji je donio neki novi sistem. Pripremamo se što je bolje moguće za utakmice koje nas očekuju u martu u Ligi nacija. Sada smo sišli za stepenicu niže i imamo protivnike protiv kojih možemo da dominiramo. Nadamo se da ćemo kroz dobre igre napraviti veliki korak i ostvariti plasman na neko od velikih takmičenja. Imamo ove dvije utakmice u kojima ćemo se truditi da ispoštujemo zahtjeve selektora i kreiramo tim koji će u narednom periodu nastaviti da raste”, rekao je Krstović.

Dodao je da u reprezentaciji vlada pozitivna energija, a ističe da je novi selektor, Mirko Vučinić, sada zahtjevniji, nego što je ranije bio.

“Prije je bilo bolje, sada je puno više zahtjevan”, rekao je uz osmijeh Krstović pa nastavio:

“Sada je glavni trener i imamo mnogo više treninga, sastanaka i mnogo smo više fokusirani na ponašanje kako bi predstavljali našu zemlju na što bolji način”.

"Hrabre sokole" očekuhje i hladno vrijeme.

“Očekuje nas mnogo teška utakmica, igrao sam tamo par puta, kako sa mlađim selekcijama reprezentacije, tako i sa klubovima. Tamo je uvijek mnogo hladno, a ako bude toplije vrijeme to će nam odgovarati. Neugodna su reprezentacija, brane se i čekaju šanse. Kod kuće su mnogo jači. Protiv Hrvatske su imali par dobrih šansi".

Reprezentacija je sada podmlađena.

“Uvijek je sklop mladih i iskusnih igrača nama donosio mnogo. Nedostaje nam par iskusnih igrača ali kada se vrate sve će biti na svom mjestu. Kada vidiš mladog igrača kako 'grize' i trudi se, to te dodatno motiviše da i ti daš sve od sebe. Gledaju me kao ozbiljnog, starijeg igrača i ako sam i ja dosta mlad i uvijek sam za šalu. Bitno je da imamo dobru atmosferu i da, kao što jeste tako, jedva čekamo ponovo da se okupimo i družimo”, zaključio je Krstović.