Nakon godinu dana, Savović odlazi

Izvor: FK Sutjeska

Milija Savović nije više trener Sutjeske. Večeras ga je sa te funkcije smjenio Upravni odbor nikšićkog kluba.

O tome, se čak pričalo, i tokom ljeta, a posljednjih dana to je bila glavna tema razgovora čelnika prvoligaša sa Bistrice.. Tako da se večerašnja vijest o njegovoj smjeni, nikako ne može se okarakterisati kao iznenađujuća, prenosi Dan.

Nakon godinu dana, Savović odlazi. Ovo je bio njegov drugi mandat na klupi Sutjeske. Premijeru u ulozi glavnog trenera Sutjeske imao je ljeta 2021..