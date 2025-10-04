Kapiten i čuvar mreže Vladan Giljen, nada se pobjedi.

Izvor: FK Sutjeska

Okršaj Sutjeske i Budućnosti je sam po sebe uvijek vrlo važan. Činjenica je da oba rivala ne igraju dobro, ali to ne umanjuje draž derbiju. Šef struke Nikšićana Milija Savović o sjutrašnjem dvoboju kaže:

"U najavama je priča jedno, a teren drugo. Svaki derbi, a pogotovo ovaj sa ekipom Budućnosti, je priča za sebe. To je najveći crnogorski derbi i u takvim utakmicama pitanje pobjednika često nema mnogo veze sa recimo trenutnim bodovnim skorom, formom, pa čak ni sa kvalitetom ekipe. Želimo odigrati dobru i kvalitetnu utakmicu, sa željom da ostvarimo trijumf. Svaki derbi nosi svoju neku priču. Od ovih ekipa se uvijek očekuje da pobjeđuju i budu na vrhu. Prema tome nama i Budućnosti svaka utakmica donosi pritisak, to je uvijek prisutno. Pogotovo u ovom momentu, kada ne bilježimo očekivane rezultate. Ovo je meč, je svakako različitiji, od svih drugih. Ova utakmica, a naravno i za rivala, veliki izazov. Nemoguće je na osnovu nekih prethodnih derbija, donositi zaključke, i procjenjivati kako će se stvari odvijati. Dočekujemo protivnika, koga moramo respektovati, koga poštujemo, ali koji istvoremeno budi u nama veliki motiv. Sigurno da do našeg cilja, možemo doći samo sa velikim samopouzdanjem. Dobro znamo ko nam je protivnik, i pored toga što i oni ne blistaju, moramo biti i te kako oprezni" konstatovao je Milija Savović.

Kapiten i čuvar mreže Vladan Giljen, nada se pobjedi, prenosi Dan.

"Sportski je nadati se da ćemo trijumfovati. Čovjek jednostavno mora imati respekt, i pored svih rivalovih problema, jer se radi o ekipi, koja je obilježila našu fudbalsku scenu. Moramo imati respekt, i zbog razloga, što ih je preuzeo jedan zaista kvalitetan stručnjak. Sa druge strane vjerujem u ekipu i naše mogućnosti. Veliki izazov i veliki motiv. Takav protivnik, u lijepoj atmosferi, mora svakoga mobilizirati. Ovo je specifična utakmica, koja zahtjeva čistu pamet, kontrolisane emocije i koja zahtl eva dati sve od sebe, kao uostalom i na svakom meču" zaključio je Vladan Giljen.