Novi centar Olimpijakosa imao je sjajan debi u grčkom prvenstvu i za njega je Partizan sada prošlost.

Izvor: MN Press

Američki centar Tajrik Džouns debitovao je za Olimpijakos u grčkom prvenstvu, a nakon sjajne partije po prvi put je govorio o turbulentnom odlasku iz Partizana. Priznao je da je situacija u Humskoj bila čudna i da je njegova želja bila da igra košarku u dobrom i pozitivnom okruženju.

Tajrik je u Partizanu prošao put od miljenika do glavnog krivca, a nakon sukoba sa jednim navijačem, povratka više nije bilo.

„Srećan sam što sam ovde i što sam deo Olimpijakosa. Ponovo mogu da igram košarku i sada upoznajem svoje saigrače“, rekao je Džouns.

Tajrik Džouns bio je jedan od igrača koji su, nakon odlaska Željka Obradovića, bili na meti najvatrenijih pristalica Partizana. Tokom perioda u crno-belom, konstantno je trpeo zvižduke, a saradnja je na kraju prekinuta prije vremena, pri čemu je Partizan od transfera naplatio pola miliona evra.

„Moj transfer u Olimpijakos bio je pomalo komplikovan. Prvo su mi rekli da idem, zatim da ostanem. Bilo je pomalo čudno. Želim da igram košarku, sada sam u dobrom okruženju i drago mi je što su se dva kluba na kraju dogovorila“, rekao je Džouns i dodao:

„Spreman sam da igram i da doprinesem ovoj velikoj ekipi. Želim da osvojim sve trofeje. Doneću energiju, odbranu, skokove i snagu. Verujem da sada imamo najbolju unutrašnju liniju, sa Milutinovim i Holom.“