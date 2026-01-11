Svrgnuti venezuelski predsjednik Nikolas Maduro juče je preko svojih advokata iz američkog zatvora poručio da je dobro i da nastavlja borbu.

Izvor: društvene mreže

Nikolas Maduro poručio je preko svojih advokata iz američkog zatvora da se osjeća dobro i da nastavlja borbu, dok je istovremeno Stejt department pozvao državljane Amerike da hitno napuste tu zemlju zbog nestabilne političke situacije.

Hiljade ljudi marširalo Karakasom skandirajući: "Maduro i Silija su naša porodica"

Optuženi, između ostalog, za trgovinu drogom, bivši predsjednik Venecuele Nikolas Maduro i njegova supruga Silija Flores, koji su se u ponedjeljak pred američkim sudom izjasnili da nisu krivi, ostaju pritvoreni u Sjedinjenim Američkim Državama do narednog ročišta zakazanog za 17. mart.

Noseći transparente sa porukom „Želimo ih nazad“, oko hiljadu pristalica marširalo je ulicama Karakasa prethodnog dana, skandirajući „Maduro i Silija su naša porodica!“. Demonstracije organizovane u znak podrške svrgnutom socijalističkom vođi i njegovoj supruzi održavaju se svakodnevno od američke vojne operacije 3. januara, iako je jučerašnji odaziv bio manji i bez prisustva istaknutih članova vladajuće partije PSUV.

Maduro i Flores izjasnili su se da nisu krivi po optužbama koje uključuju trgovinu drogom i povezane navode, a sud je odlučio da oboje ostanu u pritvoru u New Yorku dok se ne održi naredno ročište.

Ovi događaji uslijedili su nakon dramatične akcije specijalnih snaga SAD, koje su 3. januara uhapsile Madura i Floresa u Karakasu, nakon čega su prebačeni u SAD radi suočavanja sa federalnim optužbama.

Amerikanci pozvali svoje građane da ne putuju u Venecuelu

Državna televizija Venecuele prenosila je posetu privremene predsednice Delsi Rodrigez poljoprivrednom sajmu u Petareu, četvrti Karakasa, gde su se istovremeno održale manje demonstracije u znak podrške predsedniku Nikolasu Maduru.

„Nećemo se odmoriti ni minut dok ne vratimo predsednika“, izjavila je Rodrigez tokom posete.

S obzirom na aktuelnu situaciju, američki Stejt department juče je pozvao svoje građane da ne putuju u Venecuelu, dok je onima koji su već u zemlji preporučeno da „odmah napuste zemlju“ zbog, kako navode, „nestabilne“ bezbednosne situacije.

U saopštenju se dodaje da naoružana milicija, poznata kao colectivos, postavlja barikade i pretražuje vozila, tražeći dokaze o američkom državljanstvu ili podršci Sjedinjenim Državama.