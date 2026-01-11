Glumac uhapšen zbog posjedovanja dječije pornografije: Opirao se prilikom hapšenja, a bivšoj prijetio

Jezivi detalji isplivali nakon hapšenja Meta Prokopa, američkog glumca koji je bio u vezi sa Sarom Hajland, zvijezdom "Moderne porodice".

Američki mediji, uključujući TMZ i Page Six, javili su da je glumac Met Prokop, poznat po ulozi u filmu High School Musical 3: Senior Year, uhapšen zbog navodnog posedovanja dečije pornografije.

Prema izveštajima, hapšenje se dogodilo u okrugu Viktorija u Teksasu, a Prokop se trenutno nalazi u pritvoru bez prava na kauciju. Lokalna policija je potvrdila da se glumac suočava s optužbom za opiranje prilikom hapšenja, kao i s dve tačke optužnice.

Prema novinama Crossroads Today, hapšenje je povezano sa kršenjem uslova garancije nakon hapšenja u maju 2024. godine, kada je Prokop optužen za teški napad i opiranje prilikom hapšenja. Trenutno nije poznato kada će se pojaviti pred sudom.

Njegovo hapšenje dolazi nakon optužbi njegove bivše devojke, glumice Sare Hajlend iz serije Modern Family, koja ga je navodno optužila za verbalno i fizičko zlostavljanje tokom njihove petogodišnje veze. Hajlend je 2014. godine tvrdila da ju je Prokop gurnuo u vozilo i davio tokom svađe, navodi portal Klix.ba.

