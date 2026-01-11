"Plaća se tu glupost i sujeta": Neda Ukraden doživjela šok kada je ušla u poznati butik u Parizu

Neda Ukraden iskreno je govorila o svom stilu, kao i o skupim brendovima.

Izvor: Instagram/neda.ukraden/printscreen

Pevačica Neda Ukraden, koja decenijama važi za jednu od najbolje stilizovanih dama na estradi, otvoreno je govorila o svom odnosu prema luksuznim brendovima. Otkrila je na šta nikada ne žali novac, ali je podelila i anegdotu o svom prvom ulasku u radnju prestižnog modnog brenda.

Iako mnoge javne ličnosti uživaju u kupovini brendirane odeće, Neda tvrdi da joj marka nije presudna pri odabiru onoga što će obući, već da je za nju važniji kvalitet i stil.

"Moram ja biti Luj Viton"

Pevačica Neda Ukraden istakla je da se oduvek dobro oblačila i da je to deo njenog karaktera, bez obzira na profesiju. Prisjetila se vremena kada nije bilo mnogo butika i poznatih kreatora, te joj je ekskluzivne modele šila talentovana šnajderka u Sarajevu.

Ukradenova ima jasan stav o isticanju logotipa poznatih brendova.

„Šta god da je bilo, nastojala sam da ne nosi ta krpa mene, nego ja nju. Taj model ne sme da bude na mojim prsima Lui Viton, moram ja biti Lui Viton“, objasnila je pevačica u emisiji „Grand specijal“.

Iako smatra da je lepo imati dizajnerski komad jer velika imena nisu to što jesu slučajno, Neda je brutalno iskrena kada je reč o motivima za kupovinu skupih stvari.

„Naravno, plaća se tu i sujeta i glupost davati pare“, rekla je, ali je dodala da postoji jedna stvar na kojoj nikada ne sme da štedi – obuća.

„Volim dobru cipelu jer na sceni provodim po nekoliko sati. Mora biti koža, nešto što ti neće raniti noge“, istakla je Ukradenova.

Šok u Parizu

Pjevačica se prisjetila i svog prvog ulaska u radnju "Luj Viton" u Parizu, gdje je ostala zapanjena atmosferom koja se razlikovala od njenih očekivanja.

"Sjećam se svog prvog ulaska u Lui Viton u Pariz i ja vidim nema tri čovjeka, pitala sam se kako nema gužve", ispričala je Neda.

Ubrzo je shvatila da je poenta u posvećenosti kupcu.

"Svaki prodavac ima svoju mušteriju. Nema sto ljudi koji se muvaju, ti si tu gospodin kupac, to su neki lijepi momenti, to svako voli", zaključila je pjevačica.