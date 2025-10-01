Tuzani su stigli Nikšićane na vrhu karavana. Dečić je sa 2:1 slavio protiv Mladosti na DG areni, dok je Sutjeska minimalcem izgubila od Mornara na Topolici

Izvor: MONDO/Balša Janković

Nakon deset rundi crnogorskog fudbalskog šampionata, vodeći tandem Dečić i Sutjesku, od osmoplasiranog Jedinstva na tabeli razdvaja samo četiri boda.

Tuzani su stigli Nikšićane na vrhu karavana. Dečić je sa 2:1 slavio protiv Mladosti na DG areni, dok je Sutjeska minimalcem izgubila od Mornara na Topolici, prenosi CdM.

Petrovac je skočio na treće mjesto nakon pobjede nad Bokeljom u Kotoru 2:1, Jedinstvo i Arsenal remizirali su bez golova, dok je Budućnost četvrti put odigrala neriješeno u posljednjih pet ligaških utakmica.

Branilac titule je večeras pod Goricom podijelila plijen sa Jezerom (1:1). Gosti su imali vođstvo preko Raičevića, a izjednačenje “plavima” obezbijedio je povratnik nakon povrede Bulatović.

Semafor:

Mladost – Dečić 1:2 (Vuković p. 89 – Božović p. 17, Kajević 65)

Jedinstvo – Arsenal 0:0

Bokelj – Petrovac 1:2 (Poček p. 70 – Arambašić 53, Popović p. 67)

Mornar – Sutjeska 1:0 (Denković 7)

Budućnost – Jezero 1:1 (Bulatović 82 – Raičević 50)