"Reći ću ja bez problema, ako ti nećeš": Ceca bez ustezanja isprozivala bivšeg saradnika u emisiji

Keba i Ceca su razgovarali o raznim temama, ali na pomen Granda, Ražnatovićka je potkačila kolegu.

Izvor: Kurir/Petar Aleksić

Folk zvijezda Svetlana Ceca Ražnatović ugostila je u svojoj emisiji kolegu Dragana Kojića Kebu, sa kojim je inače i u žiriju muzičkog takmičenja Zvezde Granda.

Sada je otkrivena i jedna tajna, a tiče se folkerovog ugovora upravo u pomenutom takmičenju.

"Samo da vam kažem da je Kebi u ugovoru u 'Zvezdama Granda' pisalo da mora da ima svoje veliko ogledalo ispred sebe, da se ogleda. Dara i ja smo mu to otele, bukvalno. Onda je kupio i meni i Dari po ogledalo i donio svoje treće", rekla je Ceca otvoreno, a Keba se nadovezao:

"I na kraju će svi imati ogledalo! Jedino Mili ne voli ogledalo, ne znam zašto."

Na ovu konstataciju se odmah nadovezala Ceca i bez zadrške rekla:

"Pa nema šta da vidi. Pošto nećeš ti da kažeš, reći ću ja bez problema", rekla je Ceca kroz smijeh.