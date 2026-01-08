On je dodao da je trenutak za usvajanje zakona pravi, jer Ukrajina pravi ustupke zarad mira, dok ruski predsjednik Vladimir Putin, prema njegovim riječima, samo odugovlači i nastavlja ratna dejstva.

Izvor: Youtube/printscreen/The White House

Predsjednik SAD Donald Tramp odobrio je zakon kojim se uvode carine od čak 500% za sve zemlje koje kupuju rusku naftu, prenose mediji. U predlogu zakona eksplicitno se pominje i ruski gas.

Predlog zakona inicirao je američki senator iz Južne Karoline, Lindzi Grejem, poznat po oštrom stavu prema Rusiji.

"Poslije veoma produktivnog sastanka sa predsjednikom Trampom, na kojem smo razgovarali o više tema, dobio sam njegovo zeleno svjetlo za dvostranački zakon o sankcijama Rusiji, na kojem mjesecima radim zajedno sa senatorom Blumentalom i drugim kolegama", naveo je Grejem u saopštenju objavljenom u srijedu uveče.

On je dodao da je trenutak za usvajanje zakona pravi, jer Ukrajina pravi ustupke zarad mira, dok ruski predsjednik Vladimir Putin, prema njegovim riječima, samo odugovlači i nastavlja ratna dejstva.

"Ovaj zakon omogućio bi predsjedniku Trampu da sankcioniše zemlje koje kupuju jeftinu rusku naftu, kojom se finansira Putinova ratna mašinerija", rekao je Grejem.

Prema njegovim riječima, zakon bi Trampu dao snažno sredstvo pritiska na države poput Kine, Indije i Brazila, kako bi ih primorao da obustave kupovinu ruske nafte. Grejem očekuje da će zakon dobiti snažnu podršku obje stranke i da bi glasanje moglo uslijediti već početkom naredne sedmice.

Ruska državna agencija TASS navodi da se u tekstu predloga, pored nafte, eksplicitno pominje i gas.

Ovaj potez dodatno zaoštrava globalne odnose, a posljedice sukoba velikih sila, po svemu sudeći, osjetiće i neutralne zemlje, iako direktno ne učestvuju u konfliktu.