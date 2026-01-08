Berček i Miki Manojlović bili u svađi 2 decenije: Glumac progovorio o svemu, spomenuo traume i razdor

Berček i Miki Manojlović pomirili su se na snimanju "Južnog vjetra", ali do tada nisu govorili.

Izvor: MONDO/Uroš Arsić

Miki Manojlovići Aleksandar Berček nisu razgovarali dugi niz godina, a čuveni glumci pomirili su se na snimanju filma "Južni vetar" u kom su imali i zajedničku scenu.

Reditelj Miloš Avramović otkrio je kako je protekao susret slavnih srpskih glumaca, koji su nesuglasice riješili baš na ovom setu.

"Aleksandar i Miki u drugom dijelu 'Južnog vetra' trebalo je da snime zajedničku scenu u hotelskoj sobi. Iskreno, u tom trenutku nisam ni znao da njih dvojica ne razgovaraju... Dok je ekipa pripremala set, oni su se povukli u stranu i porazgovarali. Pretpostavljam da su tada izgladili odnose", priča Avramović i dodaje da su scenu snimili bez ikakvih problema:

"Snimanje je proteklo u najboljem redu. Njih dvojica su veliki glumci i ponosan sam što su dio 'Južnog vetra'. Drago mi je što su se pomirili baš na snimanju mog filma", dodao je.

Miki Manojlović je priznao da je bio u svađi sa kolegom, ali nije želio da otkrije razlog zbog kog toliko dugo nisu razgovarali.

"Aleksandar i ja smo imali briljantne saradnje u pozorištu. Onda je nastupio jedan dugogodišnji period u kojem nismo imali nikakav kontakt... Posljedica toga su duboki ljudski razlozi, koje smo obojica razumjeli. Aca je veliki glumac i drago mi je što smo prevazišli naše stare nesporazume, traume i povrijeđenosti... Drago mi je što se pokazalo da smo u suštini dobri prijatelji", rekao je.