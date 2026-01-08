Francuski premijer Sebastijan Lekorni očekuje se da sutra iznese saopštenje u vezi sa poljoprivrednim sektorom.

Demonstranti su jutros blokirali Trijumfalnu kapiju i Ajfelov toranj u Parizu, dok je delimično zatvoren auto-put A13 u zapadnom dijelu prestonice, saopštila je pariska policija, prenosi BFM.

Poljoprivrednici iz sindikata Ruralne koordinacije takođe su blokirali pristup skladištu nafte DPA u Basensu, u blizini Bordoa. Na licu mjesta prisutna je policija, a vlasti su apelovale na vozače da izbjegavaju pogođena područja.

"Demonstriramo već dvije godine, a vlada nije preduzela nikakve akcije", rekao je predsjednik Ruralne koordinacije Šarant-Primorske, Iber Eli.

Farmeri su u Pariz stigli oko šest časova, a neki su se zadržali ispred Ajfelovog tornja sa upaljenim farovima, kako bi dodatno skrenuli pažnju na svoje zahtjeve.

Nezadovoljstvo poljoprivrednika, koji protestuju već sedmicama, usmjereno je protiv politike klanja goveda pogođenih bolešću kvrgave kože, niskih cijena pšenice, visokih troškova đubriva i konkurencije iz zemalja Merkosura.

Vlada je pokušala da reaguje ograničenjem uvoza voća i povrća iz Južne Amerike koji sadrži zabranjene pesticide, ali sindikati smatraju da su te mjere nedovoljne.