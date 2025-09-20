Savićević je o sukobu dvije strane između ostalog rekao da “ne želi da polemiše, ali da će FSCG ako treba izaći s podacima” i da je izlazio u susret zahtjevima navijačke grupe.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Navijačka grupa Ultra Crna Gora oglasila se saopštenjem nakon jučerašnje izjave predsjednika Fudbalskog saveza Crne Gore Dejana Savićevića, prenosi CdM.

Savićević je o sukobu dvije strane između ostalog rekao da “ne želi da polemiše, ali da će FSCG ako treba izaći s podacima” i da je izlazio u susret zahtjevima navijačke grupe.

Sada se ta grupa oglasila, a saopštenje prenosimo u cjelosti:

“Do skora dragi, danas poštovani predsjedniče FSCG, radi crnogorske javnosti, i ovih koji žive od donacija raznoraznih sportskih entiteta i grebu se na svakom ćošku, a kako nikom ni dlaka ne bi pomislila da od nekih vaših donacija profitira, molimo da u roku od odmah i bez odlaganja objavite javno koliko je Ultra CG “koštala” Savez.

Pošto znamo da mislite na kazne zbog pirotehnike i drugih neizostavnih elemenata navijanja – odmah to lansirajte, da vidi svijet kako se piljarski odnosite prema tome što imate nezapamćenu podršku u odnosu na veličinu zemlje i finansijske mogućnosti njenog stanovništva, a u isto vrijeme da se tačno vidi kako mislite da radite nešto što ni jedan drugi savez ne sprovodi kada su kaznene politike UEFA i FIFA u pitanju.

Kad smo kod toga, molimo vas da objavite i sve ostale vidove podrške – željno to iščekujemo, pa onda ćemo odgovoriti kako valja i trebuje, da se vidi koliko platimo mi, a koliko se vi opučiste od podrške, piše CdM.

Do sljedećeg vašeg javnog izleta u nebrano groždje, srdačan i nesportski pozdrav”, stoji u saopštenju navijače grupe.