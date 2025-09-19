"Cilj će mi biti podmlađivanje ekipe. Imamo dosta mladih i talentovanih igrača. To ne znači da ćemo da mijenjamo odmah svih 20 fudbalera. Mora sve postepeno, treba vremena kako meni tako i njima, da ih ne "sagorimo" odmah".

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Mirko Vučinić na novom zadatku i bez sumnje pred najvećim izazovom u karijeru.

Legendarni napadač je preuzeo crnogorsku reprezentaciju nakon odlaska Roberta Prosinečkog i biće na klupi makar do kraja godine - predvodiće "sokole" u posljednja četiri meča u 2025. Tri u finišu kvalifikacija i u jednom prijateljskom...

"Osjećam čast i zadovoljstvo, bila mi je velika želja da jednog dana postanem selektor. Tu sam od prvog dana od kada postoji nacionalni tim, uvijek sam volio da dolazim i tako treba da bude sa svima. Odigrao sam mnogo utakmica u karijeri, ali je poseban osjećaj bio kada sam igrao na stadionu pod Goricom. Iako sam imao više poraza nego pobjeda u dresu reprezentacije", rekao je Vučinić na predstavljanju, prenose Vijesti.

Naša selekcija je u seriji poraza, u septembru je izgubila od Češke i Hrvatske, ali Vučinić u oktobru želi da vidi motivisanu ekipu. Uprkos negativnoj atmosferi u posljednje vrijeme.

"Jeste teško motivisati igrače s obzirom na to da nije bilo pozitivnih rezultata. Međutim, uvijek treba da razmišljamo da igramo za svoju zemlju i kada je tako ne treba ti motivacija. Sjećam se videa na društvenim mrežama kada je selektor Brazila saopštio da je Rišarlison pozvan, ovaj je počeo da skače od sreće. Poenta je - svi moraju da imaju motivaciju kad se igra za ovaj grb. Najvažnije je da igrač želi ovaj dres".

Svi igrači moraju da znaju šta se od njih traži

A kako će igrati Crna Gora?

"Jedino što mogu da obećam je da ću uraditi sve da promijenimo rezultate koji nisu bili dobri u posljednje vrijeme. Što se tiče ideje fudbala - bitno je da imamo posjed i da igramo napadački, ali je jednako važno kako ćemo da stojimo na terenu. Veći dio karijere sam proveo u Italiji, tamo je sve u detaljima i taktici i bitno je da svi igrači znaju šta se od njih traži i šta treba da urade", kazao je Mirko.

Jedan od ciljeva, možda i primarni, biće podmlađivanje:

"Cilj će mi biti podmlađivanje ekipe. Imamo dosta mladih i talentovanih igrača. To ne znači da ćemo da mijenjamo odmah svih 20 fudbalera. Mora sve postepeno, treba vremena kako meni tako i njima, da ih ne "sagorimo" odmah".

Vučinić je posljednje tri i i po godine u stručnom štabu Crne Gore. Radio je sa Miodragom Radulovićem i Prosinečkim, sada je on šef i tek treba da izabere saradnike.

"Uvijek me je fasciniralo da se takmičim, da pravim taktiku, formaciju... To smo kao mlađi radili igrajući "menadžer", a kasnije sam u karijeri - dok sam bio u Ujedinjenim Arapskim Emiratima - imao slobodu i da odlučujem o nekim stvarima na terenu", poručio je Vučinić.

Adžić? Znam kakav je pritisak u Juveu, očekujem da kod nas bude lider

Osvrnuo se i na dobru sedmicu koja je iza Vasilija Adžića, pišu Vijesti.

"Kao i Adžić, bitno da svaki igrač koji bude pozvan igra u kontinuitetu. U Italiji kažu da jedna utakmica vrijedi više nego četiri dobra treninga. Radi se o veoma kvalitetnom igraču iako je mnogo mlad. Znam kako je biti u Juveu i koliki je tamo pritisak. Očekujem od njega kad dođe u reprezentaciju ne samo dobre igre nego da preuzme odgovornost i bude lider. Takvog igrača malo ko ima - mlad je, kvalitetan i na njemu je da to pokaže".

I za kraj - Stevan Jovetić. I pitanje - da li će i dalje igrati za reprezentaciju

"Svi znamo koliko je Stevan dao ovoj reprezentaciji i koliko je doprinio. Obaviću razgovor sa njim, sigurno da može da pomogne. Na njemu je da vidi da li može ili ne može - on najbolje poznaje svoje tijelo. Stevanu su vrata uvijek otvorena", zaključio je Vučinić.