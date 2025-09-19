Ono što je bilo najavljeno prethodnih dana potvrdio je Izvršni odbor Fudbalskog saveza Crne Gore potvrdio je danas - legendarnu hrvatski fudbaler više nije selekor "sokola".

Izvor: PA Images / Alamy / Alamy / Profimedia

Fudbalski savez Crne Gore odlučio je da se zahvali na saradnji Robertu Prosinečkom - na tri utakmice do kraja kvalifikacija, ujedno i isteka njegovog ugovora.

Objašnjenje razloga za ovakvu odluku nije potrebno trežiti, pošto za skoro dva cijela ciklusa Crna Gora pod vođestvom Prosinečkog nije napravila ni najmanji pomak, tačnije bili su to samo koraci unazad.

"Izvršni odbor je na današnjoj sjednici donio odluku o razrješenju Roberta Prosinečkog sa mjesta selektora „A“ reprezentacije Crne Gore usled loših rezultata ostvarenih u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2026. godine", saopšteno je iz FSCG.

Njegovo mjesto do kraja kvalifikacija preuzeo je Mirko Vučinić, legendarni crnogorski napadač koji je posljednjih nekoliko godina - kod Prosinečkog i Miodraga Radulovića - bio član stručnog štaba Crne Gore.

Prosinečki je bio sedmi selektor Crne Gore od obnove nezavisnosti - nakon Zorana Filipovića, Zlatka Kranjčara, Branka Brnovića, Ljubiše Tumbakovića, Faruka Hadžibegića i Miodraga Radulovića.

Na kraju kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo, tačnije u demebru, biće poznato da li će Vučinić dobiti i puno povjerenje ili će predsjednik Dejan Savićević i FSCG krenuti u potragu za osmim selektorom.

Prosinečki tako iz Crne Gore odlazi kao jedan od najneuspješnijih selektora, pošto je od marta 2024, kada je na klupi Crne Gore debitovao sa dvije pobjede u prijateljskim utakmicama, do 9. septembra kada je ubjedljivo poražen u svom Zagrebu upisao pet pobjeda, remi i 10 poraza na klupi "sokola".

Njegov otkaz se pominjao i tokom prethodnog ciklusa, ali ga je tada nakon sedam uzastopnih poraza spasio trijumf nad Turskom, a i u junu ove godine kada je Crna Gora izgubila od Češke u Plzenju.

Ipak, septembar i zvaničan oproštaj od borbi za Mundijal 2026, ozvaničili su kraj, pa je legenda hrvatskog fudbala Crnu Goru posljednji put vodila na svom "Maksimiru" u meču u kojem "sokoli" nisu uspjeli ni da zaprijete moćnom rivalu (4:0).

Novog stalnog selektora, bio to Vučinić ili neko drugi, očekuje veliki posao, pošto na jesen naredne godine kreće novo izdanje Lige nacija koje bi moglo da otvori vrata baraža za naredni Euro, ali i činjenica da će na pravi način morati da uvede mlade igrače koji su pokazali da zaslužuju seniorski dres.