"Vjerovatno se očekivalo ovako nešto poslije slabih rezultata u posljednje dvije utakmice. Trenere drže i biraju rezultati, a uvijek je lakše promijeniti jednog nego 23", rekao je Savićević na konferenciji za medije.

Izvor: Nebojsa Parausic/MN Press photo

Mirko Vučinić je predstavljen na mjestu selektora crnogorske fudbalske reprezentacije nakon odlaska Roberta Prosinečkog, a predsjednik FSCG Dejan Savićević od naše legende očekuje da za početak popravi rezultate nacionalnog tima, prenose Vijesti.

Vučinić će sa "sokolima" završiti kvalifikacije za Mundijal, a krajem godine će i biti poznato da li ostaje na klupi.

"Vjerovatno se očekivalo ovako nešto poslije slabih rezultata u posljednje dvije utakmice. Trenere drže i biraju rezultati, a uvijek je lakše promijeniti jednog nego 23", rekao je Savićević na konferenciji za medije.

"Mi u Izvršnom odboru smo se opredijelili za Mirka manje-više jednoglasno. On je čovjek koji je igrama dao puno reprezentaciji, znam da je nastupao i pod bolovima i injekcijama. Odlučio je da se bavi trenerskim poslom, mada sam ja više volio da dođe umjesto mene na mjesto predsjednika", istakao je Savićević.

Vučinić je bio dio stručnog štaba.

"Bio je tri i po godine pri selekciji, od prvog dana reprezentacije je tu. Ima uvid u ambijent, a kroz karijeru je imao vrhunske trenere - Spaletija, Kontea, Ranijerija… i neka od njih izvuče sve dobre stvari i prenese ih na reprezentaciju. Želim mu da što duže ostane. Da nije imao želju i samopouzdanje ne bi bio igrač kakav je bio. Sigurno vjeruje i u sebe kao trenera", kazao je prvi čovjek Saveza.

Osvrnuo se Savićević na igre i rezultate u kvalifikacijama.

"Nismo igrali dobro. Samo onaj početak kod Prosinečkog, kada smo bili kompletni, igre su bile dobre. Potom su krenule povrede i sve je bilo loše. I iskreno, sve nas je prošle godine poremetila smrt Matije Šarkića. To nas je pogodilo i siguran sam da bismo imali bolje rezultate. Koštalo nas je, gubili smo i primali neke golove koji se ne primaju", rekao je Savićević.

Radulović ima problem sam sa sobom

Na spisku za septembarske mečeve sa Česima i Hrvatima na spisku "sokola" se našao i Andrija Radulović.

Otkazao je nastup zbig zdravstvenih problema, a istog dana kada je Crna Gora igrala sa Češkom je bio na terenu u prijateljskom duelu u dresu bečkog Rapida.

Prosinečki je potom o slučaju Radulović izjavio "to je pokazatelj koliko se voli Crna Gora", a sam fudbaler odgovorio pismom Savićeviću, pišu Vijesti.

"Radulović ima problem sam sa sobom. Nije baš da nije imao šansi da se pokaže u reprezentaciji, ali to nije uradio. Najbolje je igrao kada je nastupao za Radnik iz Surdulice, potom je pošao u Vojvodinu, pa u Rapid... Od selektora zavisi da li će biti tu, ali mislim da je otkazao dolazak zato što je ljut, da razlog nije u analizama koje je trebalo da radi u Rapidu. Stiglo je do mene to pismo, ali baš mi i nije ubjedljivo", poručio je Savićević.