Navijači su, naime, krenuli u bojkot nezadovoljni ponašanjem FSCG, čak su u saopštenju naveli da neće navijati za reprezentaciju dok ne stigne izvinjenje ljudi iz Saveza.

Izvor: Marko Metlas/© MN press, all rights reserved

Fudbalski savez Crne Gore nije bure bez dna – to je poruka Dejana Savićevića koji se osvrnuo na bojkot najvatrenijih navijača reprezentacije, prenosi CdM.

Navijači su, naime, krenuli u bojkot nezadovoljni ponašanjem FSCG, čak su u saopštenju naveli da neće navijati za reprezentaciju dok ne stigne izvinjenje ljudi iz Saveza.

Sada im se obratio Savićević i bio direktan:

“Za reprezentaciju treba da se navija nezavisno da li je neko nekim stvarima zadovoljan ili nije. Bili su nezadovoljni, ne bih ulazio u detalje i vodio polemiku i raspravu sa njima. Ako bude trebalo izaći ćemo s nekim podacima”, rekao je Savićević.

Nije se na tome zaustavio:

“FSCG je uvijek izlazio u susret tim navijačkim grupama, ali i oni moraju da shvate da Savez nije bure bez dna i da ne može uvijek da izađe u susret određenim zahtjevima. Bili su nezadovoljni, uradili to što su uradili, a žao mi je prije svega zbog igrača jer je utakmica sa Češkom bila jedna od odlučujućih. Za tih njihovih 30 minuta prisustva moraćemo da platimo 16 hiljada eura kazne. Puno novca su nas koštali i mislim da je njihov potez pogrešan. Nadam se da će to shvatiti, a ukoliko ne shvate – što da radimo, idemo dalje”, poručio je Savićević.