Izjednačenje i bod Mornaru na Topolici donio je veteran Zorić sa bijele tačke u samom finišu utakmice.

Izvor: FK Budućnost

Dečić i Sutjeska lideri su domaćeg šampionata, nakon što su Tuzani slavili 3:1 u međusobnom susretu u okviru sedme runde, prenosi Antena M.

Obje ekipe na vrhu tabele imaju po 13 bodova, jedan više od Jezera i Arsenala.

Budućnost na debiju Dejana Vukićevića nije uspjela da se vrati na pobjednički kolosjek, iako je od 2. minuta imala vođstvo zahvaljujući Savoviću.

Izjednačenje i bod Mornaru na Topolici donio je veteran Zorić sa bijele tačke u samom finišu utakmice.

Rezultati:

Jedinstvo – Petrovac 1:0

(Mušović 19′)

Arsenal – Bokelj 2:1

(Mandić 10, Vučićević 18′ – Golubović 83′)

Mladost – Jezero 0:1

(Raičević 52′)

Dečić – Sutjeska 3:1

(Božović (p) 6′, Trimror 28′, Golubović 50′ – Vukčević 69′)

Mornar – Budućnost 1:1

(Zorić p. 88′ – Savović 2′)