Izjednačenje i bod Mornaru na Topolici donio je veteran Zorić sa bijele tačke u samom finišu utakmice.
Dečić i Sutjeska lideri su domaćeg šampionata, nakon što su Tuzani slavili 3:1 u međusobnom susretu u okviru sedme runde, prenosi Antena M.
Obje ekipe na vrhu tabele imaju po 13 bodova, jedan više od Jezera i Arsenala.
Budućnost na debiju Dejana Vukićevića nije uspjela da se vrati na pobjednički kolosjek, iako je od 2. minuta imala vođstvo zahvaljujući Savoviću.
Rezultati:
Jedinstvo – Petrovac 1:0
(Mušović 19′)
Arsenal – Bokelj 2:1
(Mandić 10, Vučićević 18′ – Golubović 83′)
Mladost – Jezero 0:1
(Raičević 52′)
Dečić – Sutjeska 3:1
(Božović (p) 6′, Trimror 28′, Golubović 50′ – Vukčević 69′)
Mornar – Budućnost 1:1
(Zorić p. 88′ – Savović 2′)