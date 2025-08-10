Nikšićani su u Podgorici savladali Budućnost sa 1:0, pa sada nakon dva odigrana kola imaju maksimalan učinak.

Izvor: adidas

Ekipa trenera Milije Savovića je do gola stigla u 62. minutu. Posle centaršuta sa desne strane, Nedeljko Piščević je u petercu očajno reagovao i bukvalno loptu ugurao u gol.

Derbi inače nije mogao da zadovolji par hiljada ljudi na tribinama. Bilo je malo dobre igre, a samim tim i malo onih velikih prilika za gol. Gosti su prvi zaprijetili u 9. minutu preko Šimuna, koji je probao iz slobodnog udarca sa skoro 30 metara, a Domazetović je loptu skrenuo u korner. Budućnost je mogla do vođstva osam minuta kasnije, ali Miličković sa ivice kaznenog prostora nije bio precizan. U smiraj prvog dijela Čavor se našao u prilici, pobjegao je po desnoj strani svijim čuvarima, šutirao, ali je golman „plavih“ bio siguran.

Par minuta nakon autogola Piščevića, Sutjeska je mogla da riješi meč preko Toškovića, čiji šut je Domazetović odbranio. Pokušavali su domaći do kraja da barem stignu do izjednačenja, a najbliži tome bili su u prvom minutu nadoknade vremena. Bojoviće je izbio sam ispred Giljena, koji je fantastičnom intervencijom sačuvao gol.

U Baru je Arsenal na poluvremenu vodio 0:2 i činilo se da mirno plovi ka pobjedi. Staniša Mandić blistao je sa dvije asistencije. Ali, dva minuta inspiracije domaćih bila su dovoljna da Mornar izjednači – Sekulić je najprije pogodio, pa asistirao za 2:2.

Na stadionu „Mitar Mićo Goliš“ viđena su dva sjajna gola. Živojinović je fantastičnim udarcem donio prednost Petrovcu, ali je Jezero uzvratilo preko tandema Adžović – Maksimović, koji je iskoristio odličan pas i matirao golmana.

Kotor je donio pravi rezultatski ringišpil. Mladost je povela polumakazicama Kneževića, Maraš je izjednačio, Roganović ponovo vratio vođstvo povratnicima u CFL, a Nišimura osigurao bod domaćinu.

Kolo je zatvoreno u Beranama, gdje je Jedinstvo bilo prinudni domaćin. Tuzani su slavili minimalno, golom Kajoševića.

Meridianbet 1. CFL, 2. kolo:

Jedinstvo Franca - Dečić 0:1

Asmir Kajević 82.

Lazar Šekularac (Jedinstvo) u 72. minutu je dobio crveni karton.

Budućnost - Sutjeska 0:1

Nedeljko Piščević (autogol) 62.

Mornar - Arsenal 2:2

Balša Sekulić 59, Darko Zorić 61 - Armin Bošnjak 27, Petar Ražnatović 38.

Bokelj SBBet - Mladost Lob.bet 2:2

Luka Maraš 59, Ajumu Nišimura 75 - Lazar Knežević 37.

Petrovac - Jezero 1:1

Viktor Živojinović 53 - Đorđe Maksimović 64.



