Perspektivni vezista nastaviće karijeru na Karaburmi
Talentovani vezista Crvene zvezde Jovan Šljivić prelazi na pozajmicu u OFK Beograd, objavio je Meridian sport. Perspektivni fudbaler provešće među "romantičarima" ovu sezonu i pokušaće da iskoristi priliku koju ne bi mogao da dobije zbog "gužve" u sredini terena branioca titule.
Šljivić je ove sezone nastupio tri puta za Zvezdu i za 270 minuta u Superligi ostvario dve asistencije, uz nastup protiv Linkolna na početku kvalifikacija za Ligu šampiona. Njegov novi tim, OFK Beograd, posle osam odigranih utakmica ima 10 osvojenih bodova i osmi je na tabeli.
Jovan Šljivić bi mogao da debituje za OFK na gostovanju Železničaru u SC Mladost u Pančevu u subotu od 19.30 časova, u terminu u kojem će njegovi dojučerašnji saigrači iz Zvezde igrati 177. večiti derbi protiv Partizana u Humskoj.
