Evropska komisija odobrila 458 miliona eura humanitarne pomoći za Palestinu, Siriju, Liban, Jordan i Egipat, dok se donatori povlače.

U vrijeme kada se vodeći donatori povlače sa Bliskog istoka, a međunarodne humanitarne organizacije trpe neviđeni pritisak, Evropska komisija potvrdila je da će ove godine dati 458 miliona eura humanitarne pomoći Palestini, Libanu, Siriji, Jordanu i Egiptu.

Sirija će dobiti 210 miliona eura hitne intervencije za zaštitu života širom zemlje u kojoj je, posle više od godinu dana od pada Asadovog režima, humanitarna pomoć još potrebna za 16,5 miliona ljudi.

EU će u Palestini sa 124 miliona eura podržati pomoć u hrani, zdravstvu, skloništima i obrazovanju, a pomoć će isporučiti partneri u izuzetno teškim uslovima. Pomoć je potrebna, kako je navela Komisija, za više od 3,3 miliona ljudi.

Liban će ove godine dobiti humanitarnu pomoć EU od sto miliona eura za hitnu zdravstvenu zaštitu, osnovnu pomoć porodicama koje nemaju ništa, smještaj i obrazovanje za djecu koja ne idu u školu.

Jordan će dobiti 15,5 miliona eura za osnovne usluge poput zdravstva i potrebe izbjeglica u i van kampova, a Egipat osam miliona za multisektorsku pomoć najranjivijima.

Evropska komesarka za spremnost i upravljanje krizama Hađa Labib istakla je da na ratom razorenom Bliskom istoku EU pojačava prisustvo dok se drugi povlače.

"Moramo biti uz njih. Međunarodno humanitarno pravo postoji da bi ih štitilo, a Evropa će ga braniti. Nastavićemo da pružamo pomoć koja spasava živote koliko god bude potrebno", rekla je evrokomesarka, prenosi Pobjed