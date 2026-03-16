Djelovi presretnutih iranskih balističkih raketa pali su danas na nekoliko lokacija u Jerusalimu, uključujući Hram Vaskrsenja Hristovog i Nacionalnu biblioteku.

Fragmenti presretnutih iranskih balističkih raketa pali su na nekoliko djelova Jerusalima u današnjim napadima, prema saopštenju policije i spasilačkih službi. Dio rakete pao je kod najveće hrišćanske svetinje - Hrama Vaskrsenja Hristovog.

Vatrogasno-spasilačka služba kaže da je veliki dio presretnute rakete pogodio kuću u istočnom Jerusalimu, uzrokujući štetu. Drugi fragmenti pali su u blizini Nacionalne biblioteke, nedaleko od Kneseta, i kod Hrama Vaskrsenja Hristovog.

הפרגוד: אחד הרסיסים בעיר העתיקה בירושלים — הפרגוד (@moshepargod) March 16, 2026

Jedna osoba je lakše povrijeđena nakon što je dodirnula fragment vruće rakete. Prema navodima nadležnih, u pitanju su lakše povrede u vidu manje opekotine na ruci. Javnost se poziva da ne prilazi fragmentima rakete i da obavijesti vlasti ako ih otkriju.