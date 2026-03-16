Američke obavještajne službe pokazale Trampu izvještaj u kom se navodi da je Modžtaba Hamnei vjerovatno homoseksualac.

Izvor: ABACAPRESS, Abaca Press / Alamy / Profimedia/ABACAPRESS, Abaca Press / Alamy / Profimedia

Američki predsjednik Donald Tramp šokiran je izvještajem američkih bezbjednosnih službi u kom se navodi da je novi vrhovni vođa Irana Modžtaba Hamnei najvjerovatnije homoseksualac, saznaje "New York Post". Kako navodi poznati list iz Njujorka, Tramp je bio šokiran ovim izvještajem, čak se i glasno smijao.

U prostoriji sa Trampom u trenutku čitanja tog izvještaja je bilo nekoliko njegovih saradnika. I oni su se nasmijali kao i on.

Izvještaji obavještajnih službi ukazuju da je Modžtaba navodno u dugogodišnjoj emotivnoj vezi sa svojim tutorom iz djetinjstva. Postoji i druga verzija koja kaže da je Modžtaba bio ranije sa muškom osobom koja je bliska njegovoj porodici,