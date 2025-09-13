Crvena zvezda igra protiv Železničara iz Pančeva, a Mirko Ivanić dan nakon svog rođendana može da obeleži veliki jubilej.

Izvor: MN Press

Nakon završene pauze zbog mečeva nacionalnih timova, prvotimci srpskih klubova ponovo su na raspolaganju svojim ekipama, u susret 8. kolu Superlige Srbije. Jedan od najzanimljivijih mečeva u toj rundi biće okršaj Crvene zvezde i Železničara iz Pančeva, na stadionu "Rajko Mitić" u nedelju od 17:00.

Crveno-beli će dočekati Pančevce koji su jedno od najprijatnijih iznenađenja na početku nove sezone. Naravno, navijači aktuelnog šampiona očekuju još jednu pobedu. Za to bi važan mogao da bude kapiten Mirko Ivanić, jedan od najboljih fudbalera crveno-belih tokom prethodnih nekoliko sezona.

Meč protiv Železničara biće veoma važan za Ivanića i zato što on dana proslavlja 32. rođendan, a pre samo nekoliko dana 62. rođendan proslavila je Marakana, stadion na kojem Zvezda igra. Takođe, Ivanić će na meču protiv Železničara imati priliku da postigne 100. gol u dresu Zvezde, pošto je do sada 85 puta bio strelac na zvaničnim i još 13 puta na prijateljskim susretima.

Protiv Železničara je do sada odigrao tri meča i svaki put zatresao mrežu. Prvi gol postigao je 11. novembra 2023. godine, kada je Zvezda slavila u gostima (2:1). Drugi put se kapiten Zvezde protiv ekipe iz Pančeva upisao u listu strelaca na Marakani 14. aprila 2024. godine u trijumfu od 3:0. Do trećeg pogotka iskusni vezni fudbaler je stigao 26. februara 2025, u novoj pobedi (3:1) na gostujućem terenu rezultatom.

Ivanić je do sada odigrao 311 utakmica za naš klub i upisao 85 pogodaka na takmičarskim duelima, dok je ukupno tresao mreže protivnika 98 puta. Upravo duel sa Železničarom može biti meč na kojem će kapiten crveno-belih zaokružiti svoj učinak i pored trocifrenog broja utakmica u Zvezdi upisati i trocifren broj golova.

Jubileji se uvek pamte, a nema lepše pozornice za istorijske trenutke od naše Marakane. Ivanić, jedan od lidera tima i čovek čiji potezi godinama inspirišu saigrače i raduju navijače, sada ima priliku da još jednom ispiše istoriju kluba i uveliča rođendansku proslavu najvećeg srpskog stadiona. Ulaz je slobodan.