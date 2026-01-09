Američki predsjednik Donald Tramp odgovorio na pitanje da li će uhapsiti Putina.

Izvor: YouTube/Screenshot/Washington Post/Ruptly

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je danas novinarima da ne smatra da bi hapšenje ruskog predsjednika Vladimira Putina "bilo neophodno".

Njegov komentar uslijedio je nakon što su ga novinari na sastanku sa čelnicima naftnih kompanija upitali da li bi ikada razmotrio primjenu istih mjera prema Rusiji kakve je preduzeo u Venecueli protiv Madura.

DOOCY: Would you ever order a mission to capture Putin?



TRUMP: I don't think it's going to be necessary. I've always had a great relationship with him. I'm very disappointed.pic.twitter.com/5QD8HnQ65g — Aaron Rupar (@atrupar)January 9, 2026

"Uvijek sam imao sjajan odnos s njim. Veoma sam razočaran. Okončao sam osam ratova. Mislio sam da će ovaj biti negdje u sredini ili možda jedan od lakših", izjavio je Tramp.

Američki predsjednik dodao je da je optimista kada je riječ o postizanju dogovora o okončanju rata u Ukrajini.