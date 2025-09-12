Prvi čovjek Crvene zvezde Zvezdan Terzić oglasio se o teškom porazu Srbije od Engleske u kvalifikacijama za Ligu šampiona.

Srbija je doživjela debakl na meču sa Engleskom u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo. Englezi su nas dobili 5:0. a sada je taj poraz prokomentarisao i prvi čovjek Crvene zvezde Zvezdan Terzić.

"Utakmica je prošla i kako kaže naš narod za prosutim mlijekom ne vrijedi plakati. Bilo je što je bilo, mnogi su stručnjaci rekli što su imali da kažu. Nadam se da je onaj koji treba da izvuče pouke, a to je selektor Stojković, da je izvukao pouke. Treba da se okrenemo prvoj sledećoj utakmici, a to je Albanija. Kako god okrenete Srbija, ako pobedi Albaniju na dobrom je putu da izbori plasman na Svetsko prvenstvo. Ta utakmica sa Albanijom ima mnogo jači, kompleksniji prizvuk osim sportskog. Kao narod i nacija treba da se okrenemo. da donesemo dobru energiju i da se ta utakmica dobije i da se zauzme dobra pozicija za odlazak na Svetsko prvenstvo", rekao je on.

Htjeli bismo bolje rezultate

Istakao je Zvezdan Terzić da bi javnost u Srbiji volela da je došlo do boljeg rezultata na prethodna dva velika takmičenja, ali da sada treba okrenuti glave ka meču sa Albanijom.

"Naravno da bi svi više voljeli da se više uradilo na Svjetskom prvenstvu u Kataru i na Evropskom prvenstvu. Na ovom sledećem nadamo se da će bit bolji utisak. Što je bilo, bilo je. Treba da se napravi analiza zašto je ovo protiv Engleske izgledalo ovako slabo, a izgledalo je jako slabo bez obzira što je Engleska bila favorit. Naravno da nije čudo što je pobijedila, ali svima nama je smetalo što reprezentacija nije pružila jači otpor, što nije pokazala nešto što bi zadovoljilo ovaj narod. Bilopa prošlo, time nek se bavi selektor. Mi treba da se okrenemo narednoj utakmici i da obezbedimo plasman na Svetsko prvenstvo", zaključio je Zvezdan Terzić.