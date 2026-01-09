Bivši fudbaler Čelsija Lamiš Musunda oglasio se na Instagramu i otkrio da ima samo još nekoliko dana života. Napisao je potresnu objavu na društvenim mrežama...

Izvor: Instagram/lamishamusonda

Lamiš Musonda ima samo 33 godine, nekad je nosio dres Čelsija, a sada je svijetu saopštio da ima još samo nekoliko dana života. Potresna objava nekadašnjeg fudbalera uzdrmala je svijet sporta. Ima ozbiljne zdravstvene probleme i ne zna koliko mu je dana života ostalo...

"Shvatam da imam još samo nekoliko dana života. Shvatam takođe da sam imao mnogo ljudi koji su bili uz mene i zauvijek ću te uspomene cijeniti. Život je težak, ali je pogled lijep", počeo je Musonda potresnu ispovest na svom Instagram nalogu.

Da li vam je prezime poznato?

Mlađi brat Lamiša Musunde je Čarli koji je uspio da dođe do prvog tima Čelsija i da odigra sedam utakmica. Nije se nametnuo pa je odatle bio na pozajmici u Betisu, Seltiku i Viteseu, pa je otišao u Levante. Poslednji klub mu je bio Anortozis.

Njegov otac Čarls Musonda je bio reprezentativac Zambije i igrao je za Serkl Briž, Anderleht i Kotbus.