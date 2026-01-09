Iranski režim je juče uveo prekid komunikacija na nivou cijele države u nastojanju da zadrži kontrolu nad demonstracijama i spriječi da informacije i video-snimci dospiju na društvene mreže.

Izvor: Printscreen/X

Obavještajna organizacija Iranske revolucionarne garde poručila je da je „nastavak ove situacije neprihvatljiv“. U saopštenju je upućeno „upozorenje“, navodeći da je „krv poginulih u nedavnim terorističkim incidentima na rukama njihovih planera“.

U drugom dijelu saopštenja ističe se da zaštitu tekovina Revolucije smatra svojom „crvenom linijom“ i dodaje da će „stajati uz narod Irana sve dok se u potpunosti ne neutralizuju neprijateljske zavjere i dok se ne obezbijedi bezbjednost građana“.

Nakon masovnih nacionalnih protesta 8. januara u brojnim gradovima Irana, kao i potpunog prekida interneta, iranski zvaničnici i mediji izvestili su o uništavanju i napadima na vozila, kao i na državne i policijske zgrade, te o pogibiji administrativnih i pravosudnih zvaničnika. Vođa Islamske Republike, Ali Hamnei, danas je poručio da vlasti „neće popustiti pred onima koji razaraju“.

Iranski režim je juče uveo prekid komunikacija na nivou cijele države u nastojanju da zadrži kontrolu nad demonstracijama i spriječi da informacije i video-snimci dospiju na društvene mreže. Iranci su već gotovo 24 sata bez pristupa internetu.

Snimci sinoćnjih protesta u gradu Raštu prikazuju demonstrante koji kamenjem gađaju zgradu Basidža, milicije čiji je jedan od zadataka suzbijanje protesta. Veliki broj demonstranata marširao je ulicama uzvikujući slogane „Živeo šah“ i „Smrt diktatoru“.

Obavještajna služba Korpusa islamske revolucionarne garde (IRGC) saopštila je da će uslijediti „odmazda“ zbog incidenata tokom protesta, koje je okarakterisala kao „terorističke“. U saopštenju, koje prenose iranski državni mediji, navodi se da je „krv žrtava na onima koji su planirali ove napade“ i da iranski narod smatra pravo na odmazdu legitimnim.

شاهرود

سوختن ماشینهای یگان ویژه در خشم مردم غیور شاهرود

پنجشنبه ۱۸ دی ۴۰۴pic.twitter.com/g32vZPpYyr — ایران آزادی (@iranazadi1395)January 9, 2026

IRGC je poručio da su „očuvanje bezbjednosti društva i zaštita dostignuća režima crvene linije“, uz poruku da će ostati uz građane dok se, kako navode, „neprijateljski plan u potpunosti ne porazi“. Iranske vlasti tvrde da su pripadnici snaga bezbjednosti ubijeni od strane „plaćenika“, dok organizacije za ljudska prava istovremeno izveštavaju o desetinama poginulih demonstranata od početka protesta 28. decembra.

Dva pripadnika iranskih snaga bezbjednosti poginula su u sukobima sa demonstrantima u provinciji Kom u centralnom Iranu, a tokom protesta na zapadu zemlje život je izgubila i trogodišnja djevojčica.



„Kao rezultat nemira koji su se dogodili sinoć u nekoliko oblasti Koma, dva oficira snaga bezbjednosti su ubijena od strane naoružanih terorista“, navodi se u saopštenju, prenose RIA Novosti. Iranska televizija javlja da je trogodišnja djevojčica poginula zbog „agresivnih postupaka učesnika u neredima“ koji su se dogodili u četvrtak u gradu Kermanšah, na zapadu Irana.

Opozicioni lider i sin pokojnog bivšeg iranskog šaha u egzilu, Reza Pahlavi, pozvao je danas američkog predsjednika Donalda Trampa da „bude spreman da interveniše kako bi pomogao iranskom narodu“. Pahlavi, koji živi u Vašingtonu, u objavi na mreži X zamolio je Trampa za pomoć:

„Gospodine predsjedniče, ovo je hitan i neposredan poziv za vašu pažnju, podršku i djelovanje. Ljudi će ponovo da budu na ulicama za sat vremena. Molim vas za pomoć“, napisao je on. Dodao je i da je pozvao ljude na ulice da se bore za svoju slobodu i da „nadjačaju bezbjednosne snage samom bronošću“, prenosi BBC.

Mr. President, this is an urgent and immediate call for your attention, support, and action. Last night you saw the millions of brave Iranians in the streets facing down live bullets. Today, they are facing not just bullets but a total communications blackout. No Internet. No… — Reza Pahlavi (@PahlaviReza)January 9, 2026

Iako nije dato zvanično saopštenje o poginulima ili povrijeđenima u protestima, američka „Iranska novinska agencija aktivista za ljudska prava“ objavila je juče da su do sada u protestima život izgubile 42 osobe, uključujući osam pripadnika bezbjednosnih snaga, te da su desetine povrijeđene, a 2.277 pritvoreno.

Poluzvanična novinska agencija Tasnim izvestila je 7. januara da je broj policajaca povrijeđenih u demonstracijama porastao na 568, a broj pripadnika Basidža, poznatih kao dobrovoljne snage bezbjednosti, na 66, ali nije pružila informacije o ukupnom broju žrtava.