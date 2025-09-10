Bivši reprezentativac Rade Bogdanović rekao ko bi trebalo da bude selektor Srbije

Izvor: RTS/Screenshot

Bivši napadač Atletiko Madrida i reprezentacije Jugoslavije Rade Bogdanović (55) smatra da je propuštena šansa da početkom godine selektor Dragan Stojković bude smenjen, a na njegovo mjesto postavljen Veljko Paunović (48), aktuelni trener Ovijeda.

On je rekao da je prilikom jednog privatnog razgovora predložio generalnom sekretaru FSS Branku Radujku da dovede Paunovića, ali da je FSS ukazao poverenje Stojkoviću. Ove srede ujutru, posle debakla reprezentacije protiv Engleske, objasnio je zašto bi baš Paunović bio pravi izbor za klupu nacionalnog tima.

"Ne možete da uđete u kvalifikacije sa selektorom uz ovaj način igre i ovaj način razmišljanja i ponašanja. Neće to moći na duge staze da grupa istrpi. On nije napravio igru za tri godine, neće ni za godinu. Nije to po principu 'bacim čarobni štapić'. To su različiti igrači, različitih karakteristika, treba to sastaviti", kazao je Rade Bogdanović za Nova S.

"Imate sa druge strane Veljka Paunovića koji je bio slobodan u trenutku kada sam pričao o ovome, imate čovjeka koji je bio slobodan, koji je već bio u Savezu i osvojio Svetsko prvenstvo sa djecom. Jako puno fudbalera poznaje, selektor je za duge staze zbog godina, načina razmišljanja, ne dolazi iz Zvezde, već iz Partizana, a Partizanova trenerska škola je mnogo jača od Zvezdine, neka se niko ne ljuti, ali to je istina. Mnogo više Partizanovih igrača u inostranstvu vodi klubove i postižu rezultate", dodao je on.

"Šta se desilo? Pogledajte sada Ovijedo"

Izvor: Cesar MANSO/AFP/Profimedia

"Dalje, imate selektora koji ima četvoro djece, priča pet jezika... Koji je posvećen svom poslu i šta se desilo? Veljko uzeo Ovijedo, uveo ih u prvu ligu, za šest mjeseci napravio igru sa igračima koji baš i nisu velika klasa. Napravio je sistem i tačno se vidi pečat trenera. Kod našeg selektora to ne možete da vidite i mislim da je on veliki kamen spoticanja kad je reprezentacija u pitanju zbog arogantnog stava koji ima prema novinarima, navijačima, igračima...".

Rade Bogdanović smatra da Dragan Stojković Piksi nema dovoljno trenerskog iskustva da bi vodio reprezentaciju i objašnjava njegove početne uspehe sa nacionalnim timom "srećom".

"Nema on kapacitet da vodi selekciju jer on nema trenersko iskustvo. Treba reći da je utakmicu protiv Portugala koju je vodio bila kvalitetna i dobra, bilo je snage kad smo izašli na presing u 82. minutu, iako smo imali igrače koji ne igraju u svojim klubovima. Mislim da je u toj prvoj godini sreća odigrala veliki faktor, fantomski gol Portugala u Beogradu, gol u poslednjem minutu, ali ne bi trebalo nipodaštavati, daleko od toga, samo iskreno reći. Posle takvog početka naglo se osilio".

"Ostavio bih Piksija na klupi"

Bivši napadač smatra da je prekasno da se mijenja selektor u tekućim kvalifikacijama, koje traju do 18. novembra.

"I jednu stvar da kažem, moja analiza nije u pravcu da ga menjaju. Ja bih ga ostavio na klupi, on treba da ostane na klupi da 'krvari' do kraja kvalifikacija. Kvalifikacije se završavaju do kraja godine, ne možete naći nikoga boljeg, iako je atmosfera jako loša", rekao je Rade Bogdanović.