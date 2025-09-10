Rade Bogdanović je istakao da selektor Dragan Stojković Piksi nije napravio sistem igre, a da su mu izjave nakon meča nekorektne.

Srbija je doživjela težak poraz od Engleske 5:0 i tako praktično stavila tačku na nadanja da naš tim ima bilo kakvu šansu da uzme prvo mjesto u napoj grupi kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo. Sada je ovaj poraz između ostalih komentarisao i bivši fudbaler Rade Bogdanović, redovan kritičar našeg selektora.

"Sastav tima i taktika koju je napravio bila je na jakom niskom nivou, to nije reprezentativni nivo. Time on sigurno ne može da se pohvali u svojoj bogatoj trenerskoj karijeri koju je imao u Japanu i Kini", počeo je Bogdanović.

Po njegovim riječima ovaj poraz ne treba da nas iznenadi. Iako je Engleska bila bez nekoliko jako bitnih i kvalitetnih igrača jednostavno je bilo za očekivati da Tomas Tuhel nadigra Dragana Stojkovića.

"Rezultat nije iznenađujući. Englezi su dobra ekipa, sa ozbiljnim selektorom. Njemačka disciplina, to nije reprezentacija koju je vodio onaj nesrećnik, Geret Sautgejt, na Evropskom prvenstvu. Falila su im tri, četiri igrača, koja vrijede enormno veliko bogatstvo. Način na koji smo izgubili baca fudbalske navijače u jednu vrstu depresije. On (Dragan Stojković prim. aut) kao selektor nije napravio sistem igre, nije odabrao grupu igrača koja će mu igrati konstantno", naglasio je on.

Drekavci iz Španije?

Istakao je da smatra da su u timu neki igrači kojima tu nije mjesto, a naglasio je da su izjave selektora Stojkovića poslije meča neprimjerene i nekorektne prema igračima.

"Ima tu i drekavaca iz Španije, Marbelje, koji mu se malo miješaju u tim i guraju svoje igrače. Ali, sada da ih ne prozivam, da im ne ulazim u džep... Mene zabrinjava sinoćna izjava, njegove izjave niko ne može da citira, ni mnogo inteligentniji ljudi od mene… Svaliti krivicu na igrače, da im ti kažeš da su spori, tromi, da ne igraju, da su bez minutaže… To ja gledam kao jednu vrstu nevaspitanja i neodgovornosti jednog selektora koji predstavlja jednu državu", završio je Bogdanović.

