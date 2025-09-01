Roganović je po prvi put dio seniorske reprezentacije Crne Gore.

Selektor seniorske reprezentacije Crne Gore Robert Prosinečki pozvao je naknadno dvojicu igrača za utakmice kvalifikacija za plasman na Svjetsko prvenstvo u kojima će „sokoli“ odmjeriti snage sa Češkom i Hrvatskom.

Poziv u seniorski nacionalni tim dobili su defanzivac Partizana Milan Roganović i golman Dečića Miloš Dragojević.

Roganović je po prvi put dio seniorske reprezentacije Crne Gore. Defanzivac beogradskog Partizana rođen je 28.10.2005. godine i prošao je sve mlađe reprezentativne selekcije. Tokom posljednjih godinu dana odigrao je tri utakmice za U-21 reprezentaciju Crne Gore i bio je na spisku selektora Gorana Perišića za mečeve sa Italijom i Švedskom.

Golman Dečića, Miloš Dragojević, upisao je dva nastupa za nacionalni tim – gol Crne Gore branio je na prijateljskim mečevima sa Bosnom i Hercegovinom i Izraelom.

Selektor Prosinečki za utakmice sa Češkom i Hrvatskom neće moći da računa na Igora Nikića, Adama Marušića, Milutina Osmajića i Andriju Radulovića.

Drugi trening u sklopu priprema naša najbolja selekcija odradiće danas od 19:00 časova na Trening kampu Fudbalskog saveza.