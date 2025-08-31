Naša najbolja fudbalska reprezentacija danas počinje pripreme za mečeve sa Češkom i Hrvatskom, koje igra u okviru kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo

Izvor: FSCG

Stručni štab je „sokola“ za danas je zakazao okupljanje, a prvi trening obaviće u na terenu t Trening kampu FSCG u Podgorici u 19 sati.

Podsjećamo, selektor Robert Prosionečki prije par dana je saopštio spisak igrača za ove mečeve, a na njemu su: golmani: Danijel Petković (Liepaja, Letonija), Igor Nikić (Mirandes, Španija), Balša Popović (OFK Beograd, Srbija); odbrambeni igrači: Stefan Savić (Trabzon, Turska), Adam Marušić (Lacio, Italija), Risto Radunović (FCSB, Rumunija), Igor Vujačić (Rubin, Rusija), Marko Vukčević (Tobol, Kazahstan), Andrija Vukčević (Preston, Engleska), Nikola Šipčić (Asteras, Grčka), Slobodan Rubežić (Korona Kilce, Poljska); vezni igrači: Marko Janković (Karabag, Azerbejdžan), Marko Bakić (Persepolis, Iran), Driton Camaj (Astana, Kazahstan), Stefan Lončar (Akron, Rusija), Edvin Kuč (Nefči, Azerbejdžan), Miloš Brnović (Arsenal Tula, Rusija), Milan Vukotić (Partizan, Srbija), Vasilije Adžić (Juventus, Italija), Andrija Bulatović (Lens, Francuska); napadači: Stevan Jovetić (Omonija, Kipar), Stefan Mugoša (Inčon junajted, Južna Koreja), Milutin Osmajić (Preston, Engleska), Nikola Krstović (Atalanta, Italija), Andrija Radulović (Rapid Beč, Austrija) i Dušan Vuković (Lokomotiva, Hrvatska).

Crna Gora će protiv Češke igrati u petak od 20:45 sati na stadionu pod Goricom, tri dana kasnije je očekuje duel sa Hrvatskom na Maksimiru, prenosi Dan.