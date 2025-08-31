Fudbalska reprezentacija Crne Gore nema alibi i pravo na kiks, mora pružiti maksimum protiv Češke, kazao je selektor Robert Proinečksi.

Izvor: FSCG

Crnogorska reprezentacija okupila se večeras i nekompletna počela pripreme za duele sa Češkom i Hrvatskom.

Prosinečki je kazao da crnogorski fudbaleri znaju da igraju protiv dvije najjače ekipe u grupi, pogotovo se to odnosi na Hrvatsku.

"Treba da se fokusiramo za sada samo na prvu. To nam je set, meč lopta, ako tu pobijedimo onda smo u igri i imamo šanse. Češka je pokazala dobre stvari, ali i ono gdje su ranjivi, pogotovo poslije utakmice u Hrvatskoj gdje su izgubili sa 5:1. Vjerujemo da možemo napraviti dobar rezultat", rekao je Prosinečki.

On je podsjetio da Crna Gora nema dobra iskustva sa Češkom i da je poražena u svih šest utakmica sa narednim rivalom.

"Znam da je Češka ta crna mačka. Šest puta su nas dobili. Mislim da je vrijeme da ih uz jednu dobru atmosferu savladamo u Podgorici. Svi su svjesni da imamo jednu veliku šansu, da ako dobijemo možemo otići u te dodatne kvalifikacije, ako ne nešto više. Tako da se nadam da podrška navijača neće izostati", poručio je selektor.

On je naglasio da Crna Gora i uoči predstojećeg dvomeča ima kadrovskih problema.

"Osmajić je imao problema, otišao je u Beograd i nadamo se da će moći da se oporavi. Do sjutra ćemo sačekati, pa ćemo znati situaciju sa njim. Imamo problema i sa Marušićem, vidjećemo što je sa njim. Radulović je otkazao zbog privatnih problema, vidjećemo sve u toku sjutrašnjeg dana", rekao je Prosinečki.